La Junta obligará a que todas las obras de la zona Unesco de Córdoba pasen un examen previo La reforma de la Ley de Patrimonio crea un sistema especial de autorizaciones un informe de evaluación específico

Rafael Ruiz

La Junta de Andalucía convertirá en norma legal la presentación de un informe de evaluación previo a cada obra que se haga en Córdoba tanto en la zona del Casco Histórico declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como en los lugares que se declaren «de amortiguamiento». La determinación entrará en vigor cuando se apruebe la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que el Consejo de Gobierno de la Junta saliente ha dejado lista para mandar al Parlamento regional. El documento ya cuenta con las aportaciones de todos los órganos consultivos de referencia.

La Ley de Patrimonio no es una norma cualquiera en Córdoba. La ciudad dispone de más bienes Unesco que cualquier otra ciudad española y tiene uno de los cascos históricos más extensos de Europa. Frente a las urbes que cuentan con monumentos Unesco, Córdoba cuenta con protección específica para una zona extensa de su territorio que tiene la declaración Unesco. Esta última parte se extiende por las 80 hectáreas que rodean a la Mezquita-Catedral incluyendo su barrio más cercano, el Alcázar Viejo y la Trinidad. Córdoba no cuenta aún con zona de amortiguamiento ya que el Ayuntamiento no ha iniciado ese trámite ante la Unesco. El Casco Histórico tiene unas 240 hectáreas y suma unos 40.000 habitantes.

La redacción dada por la Consejería de Cultura obliga a la presentación del informe de impacto patrimonial ante «cualquier obra o intervención que incida en bienes del Patrimonio Mundial». Se trata de una traslación de las recomendaciones de la Unesco, que piden que antes de realizar una obra fallida se cuente con la opinión de sus expertos. La Junta asegura en el texto que desarrollará un reglamento con el objetivo de concretar cuáles son los contenidos concretos y el modelo de presentación de este tipo de informes que se suman a la lista de permisos oficiales que son precisos para realizar una actividad.

Afectación a todo tipo de propietarios

El problema radica en que, así escrito, vincula a todos los propietarios: desde la conservación de un palacio hasta abrir un bar o arreglar una calle en las inmediaciones de la Mezquita-Catedral.

El informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha pedido expresamente a la Consejería de Cultura que cambie la redacción dada a este artículo. Ha requerido a la Consejería de Cultura que aclare qué obras e intervenciones estarían obligadas a la presentación de ese informe de evaluación

Hasta el momento, solo se le ha hecho un informe de estas características. La Junta de Andalucía requirió a la Unesco a que evaluase el impacto que podía tener el desmontaje de la celosía de la fachada norte del Patio de los Naranjos con el objetivo de autorizar, o no, la colocación de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral, una obra que todavía sigue pendiente. Los expertos internacionales llegaron a la conclusión de que no había afección alguna a los valores que sostiene si se realizaba el proyecto. Ese trámite de pedir consultas nunca se ha considerado necesario para actuaciones y las ha habido a cientos. Desde la reforma de un palacio de congresos hasta la reparación de calles y plazas o la apertura de hoteles y hostales.