CULTURA Elvira Roca Barea y la leyenda negra española, el martes en el Foro Cultural de ABC Córdoba La escritora e historiadora presentará su libro «Imperiofobia y leyenda negra»

Elvira Roca Barea será la encargada de clausurar el próximo martes 14 de mayo esta edición del Foro Cultural de ABC Córdoba en el salón de actos de Cajasur en Gran Capitán a partir de las 20.00 horas. Nació en El Borge, en Málaga, en 1966. Es profesora de Historia y autora de uno de los libros fundamentales sobre la percepción española: «Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español», publicada por la editorial Siruela en 2016. Habla de España con pasión y admiración por su gente, pero con un desencanto profundo por sus elites, de las que nada espera.

En una entrevista concedida a ABC, recuerda cómo la leyenda negra que padeció España es un fenómeno corriente: «La hegemonía española fue muchísimo mas larga e intensa que la mayoría de las que han existido a lo largo de la Historia. No puede extrañar que sufra ataques propagandísticos de toda naturaleza». Es decir, los demás combatían a España porque querían ocupar su lugar.

«La hegemonía española fue mucho más larga e intensa que la mayoría que han existido en la Historia»

La singularidad es que triunfó en España. «Ese discurso se aclimata cuando triunfa en Europa y las elites españolas se subordinan a las elites extranjeras y comienzan a repetir ese discurso dominante. Es lo que en antropología se denomina elites subordinadas. Eso no lo tuvieron ni los ingleses ni los franceses, cuyas elites, en todo el tiempo que combatieron la hegemonía española, nunca tuvieron elites que se subordinasen a España», afirma la autora.

En la entrevista habla sobre España y sobre asuntos de actualidad, como el problema catalán: «Ahora mismo no hay esperanza alguna de que un gobierno español pueda ponerle solución. Creer que un presidente inspirado puede resolver esto es lo mismo que ponerle velas al Cristo de Medinaceli. Este problema lo resolverán los españoles con inteligencia y con la capacidad de resistencia que siempre han demostrado. Hay que ser conscientes de que nuestras elites no pueden resolver esto, de que son incapaces. Es lo que ha pasado siempre cuando los españoles se dan cuenta de que sus elites no sirven». Lea la entrevista completa en www.kioskoymas.es.