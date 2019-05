POLÍTICA Elecciones Municipales Córdoba | El PP promete bajar las tarifas del Cercanías y las dos estaciones pendientes Advierte de que, si la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), es reelegida, «se carga» el servicio de tren

Baltasar López @BaltasarLB Córdoba Actualizado: 11/05/2019 14:34h

El alcaldable del PP en Córdoba, José María Bellido, se ha desplazadohoy, 11 de mayo, en la segunda jornada de campaña a Alcolea para analizar la situación del Cercanías, puesto en marcha en octubre y que une Alcolea y Villarrubia, pero que es un proyecto que gestaron los populares en el pasado mandato cuando dirigieron Capitulares. El número uno de la lista del PP adquirió un triple compromiso: bajar las tarifas, mejorar la red de aparcamientos disuasorios y acometer las dos estaciones pendientes.

Bellido ha denunciado que la alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, «en estos cuatro años no ha hecho nada que no le hubiera dejado apuntalado e incluso realizado el PP». «Y lo que ha hecho ha sido para empeorarlo». «Si sigue cuatro años más, se carga el Metrotrén [nombre que dieron los populares al Cercanias]. Así no va a funcionar», ha sentenciado Bellido, en alusión a los problemas que evidencia el servicio de trenes.

Se ha comprometido a «retomar las cifras de precios del billete» que dejó acordadas el anterior gobierno municipal, más económicos que los actuales. Eso se logrará, ha ahondado, mediante un convenio de Junta y Gobierno central. Ha asegurado que cuentan con el apoyo de la Junta para poder rebajar las tarifas, labor en la que lleva embarcado el cogobierno PSOE-IU desde su puesta en marcha, aunque sin éxito.

El alcaldable del PP ha añadido que los aparcamientos disuasorios habilitados son insuficientes para que los usuarios del Cercanías realmente dejen su coche y acudan a la capital en tren. Por lo tanto, «hay que hacer una red de estacionamientos para que los pasajeros puedan aparcar e ir a la ciudad».

En cuanto a las dos estaciones pendientes, las de Levante y Parque Joyero, ha dicho que de la primera hay «un supuesto estudio» para acometerla del Gobierno central y de la segunda no hay noticias, pese a que es fundamental para el futuro Centro de Ferias y Convenciones municipal -sus obras están paradas desde hace dos años y se ha quedado al 50%-.

En el PP, han recordado que el Ayuntamiento de Córdoba recibe anualmente 2,5 millones para inversiones en la capital y los populares quieren que se destinen a acometer las dos paradas que el Cercanías tiene pendientes. Con esa cantidad, Bellido ve perfectamente factible que se contruyan «en los dos próximos años».