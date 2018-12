Cuatro miradas al Brexit de británicos que viven en Córdoba

Nicholas Cox: «Nadie está ni estará contento con los resultados del Brexit»

Nick Cox con su novia cordobesa con la que se casará en verano próximo - ABC

Nick Cox es otro que se va a quedar en Córdoba si no para siempre, al menos por una temporada muy, muy prolongada. Se casa con una cordobesa el próximo verano. Es londinense y vive en la capital cordobesa desde hace ya ocho años. Curiosamente, también utiliza el término «ridículo» para definir al Brexit. «Es un desastre que ha dividido a mi país de origen por la mitad y nos ha estado distrayendo todo este tiempo para hacer algo productivo». Habla de los últimos dos años y medio, desde que se votó por el «sí», el 23 de junio de 2016, hasta la fecha, que es cuando el divorcio con la UE se va a llevar a afecto de forma definitiva.

Según su opinión, nadie en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (que es el área real de votación del referéndum) está o estará contento con el resultado de las urnas. Y es que mientras que los llamados «remainers» no quieren salirse de la Unión Europea (UE), los «brexiteers», favorables a la separación, «se están quejando de que no obtuvieron lo que realmente votaron, y que no es otra cosa que un papel en blanco para cuando se redactara el Plan del Brexit obtener mágicamente todo lo que ellos querían, que no es así».

Su visión es realmente pesimista: «Europa será más pobre sin el Reino Unido a su lado, pero al Reino Unido le irá mucho peor sin la Unión Europea... Y todo para nada».