COSMOPOÉTICA 2019 Cosmopoética 2019 | García Casado: «En el porno entregan su cuerpo, su dolor, sus emociones; lo más íntimo» El poeta cordobés utiliza la industria como hilo conductor de su quinto poemario, «La cámara te quiere»

Pablo García Casado (Córdoba, 1972) ha firmado en «La cámara te quiere», publicado por Visor, un libro de poesía en prosa a sorbos muy pequeños, con personajes y el hilo conductor de la industria del porno a la que mira desde el punto de vista de sus actores y de sus espectadores.

¿Es consciente de que ha escrito un libro sobre la pornografía, pero sin apenas sexo y sin palabrotas?

Sí, es un libro sobre el porno pero sin una escena porno, que no tiene nada de porno. Los que vayan buscando porno se van a sentir decepcionados.

El porno es lo absolutamente explícito, pero en este caso está absolutamente implícito.

Claro, la literatura es eso, el fuera de campo. Lo que importa es lo que no se ve. Y realmente la poesía trata de nombrar algo que no se ve. Es un poco contradictorio. Decía Eduardo García que tratamos de asomarnos a un misterio, sin nombrarlo, utilizando la herramienta del nombrar, que son las palabras. Tenemos que reivindicar la inteligencia del lector.

Pero en el porno se ve todo.

Sí, pero este libro habla de emociones, y las emociones no se ven. Habla de lo que sienten. Hay cosas que se explicitan, pero son las emociones.

-Nada personal, sólo negocios. ¿Es el lema de sus personajes?

Ciertamente. Lo que pasa es que lo entregan todo. Usted trabaja en un periódico y entrega su texto, pero no su cuerpo, ni se exhibe ni entrega hasta el último centímetro de su intimidad. Y lo entregan de una manera explícita: su cuerpo, su dolor, sus emociones, lo más íntimo. Es un precio muy alto.

Sin embargo, la protagonista del libro, porque la hay, parece que no tiene más que lesiones físicas.

Bueno, hay también otros relatos en que hay dolores que van más allá del dolor físico, aunque importa. Pero quería también que el libro fuera muy físico, no fuera sólo lo que ella va pensando ni un monólogo interior. Creo que el lector sabe los dolores íntimos o psicológicos. Pido un lector inteligente, que se emocione y se implique.

«Si queremos que la poesía sea importante debe, sin abandonar el yo, buscar otros puntos de vista»

¿Este libro corría el riesgo de parecer moralizante?

Mucho. La mano hay que cuidarla.

¿Ha caído?

He tratado de luchar todo lo posible y he hecho un esfuerzo por no ser moralizante. Insisto en el respeto al punto de vista del lector: es el lector el que tiene que poner la opinión. ¿Yo quién soy?

Y al final pone un espejo al lector.

Una de las personas que leyó el libro me dijo que estaba contando la historia de ella, no la historia de los que ven. Creo que el problema real de la literatura no es el qué o el cómo, sino desde dónde lo cuentas. La poesía necesita salir del yo y contar la historia desde todos los puntos de vista posibles, y eso enriquecerá el texto.

Y sin embargo, la poesía siempre ha sido el reino del yo.

Pero tiene que dejar de serlo. Si queremos que la poesía sea importante debe, sin abandonar el yo, buscar otros puntos de vista. Seguimos arrastrando el discurso del yo que nace en el romanticismo. Y es pernicioso si sólo es yoísta, y personal y confesional. Que no está mal, pero hay que pedirle más, no es suficiente. Necesita dar un paso más. El mundo es cada vez más complicado de contar y a la poesía le falta entender la complejidad del mundo en que vivimos.