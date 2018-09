CRÓNICA El Córdoba CF Futsal cae goleado en su debut frente al Soliss Talavera (11-2) Los de Miguel Ángel Martínez «Maca» sufren un duro revés a domicilio para arrancar el curso

J. M. Serrano

El Córdoba CF Futsal perdió con claridad en su estreno liguero ante el Soliss FS Talavera. Los de Miguel Ángel Martínez «Maca» se marcharon de tierras manchegas recibiendo un doloroso 11-2 para abrir el curso.

La primera mitad no presaginó ni mucho menos el desenlace producido, ya que los blanquiverdes consiguieron ponerse 0-2 gracias a un doblete de Koseki. De hecho, esos cinco minutos iniciales dieron un plus a los visitantes que pudieron aumentar el tanteador en una triple ocasión que finalmente no encontró la recompensa del gol.

No obstante, los locales reacccionaron merced a un tanto en su propia portería de César cuando intentó despejar un esférico casi desde la misma línea de gol. El conjunto sureño, a partir de entonces, desapareció por completo de la pista y comenzó a conceder demasiadas facilidades a los pupilos de Raúl Aceña. Así pues, del 0-2 se pasó al 8-2 antes del receso teniendo como principales protagonistas a Asensio y Sergio en la escuadra anfitriona.

Pese a que el bando cordobesista lo intentó con más corazón que cabeza, el guardameta Gonzalo impidió cualquier atisbo de reacción posible. «Maca» optó casi en la totalidad del segundo tiempo por jugar de cinco mientras las opciones, como un penalti marrado por Manu Leal, se fueron al limbo. El Talavera, ante un equipo completamente volcado, aprovechó para superar la decena de goles y provocar el primer revés de la temporada 2018-19 para el Córdoba CF Futsal.

FICHA TÉCNICA:

SOLISS FS TALAVERA: Gonzalo, Sergio, Asensio, Caio Alves y Justo Cáceres (cinco inicial). También jugaron Chino, Jesús Jiménez, Nacho, Panucci y Anass.

CÓRDOBA CF FUTSAL: Nono, Jesús Rodríguez, Catiti, César y Manu Leal (cinco inicial). También jugaron Lolo Jarque, Cristóbal, David Leal, Koseki, Keko y Cordero.

ÁRBITROS: Mayo López y Panadero Díaz-Concha (C. Madrid). Mostraron cartulina amarilla a Gonzalo, Jesús Jiménez y Sergio, así como al blanquiverde Jesús Rodríguez.

GOLES: 0-1 Koseki (4’) 0-2 Koseki (5’) 1-2 César, en propia puerta (10’) 2-2 Asensio (10’) 3-2 Asensio (11’) 4-2 Sergio (11’) 5-2 Asensio (12’) 6-2 Anass (15’) 7-2 Sergio (16’) 8-2 Sergio (17’) 9-2 Justo Cáceres (29’) 10-2 Panucci (34’) 11-2 Asensio (36’)

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 1ª jornada de 2ª División disputado en el Polideportivo “1º de Mayo” de Talavera de la Reina ante 500 espectadores.