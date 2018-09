La cera que arde Chonismo La pobreza que ahora padecemos es culpa del Estado de Bienestar

Rafael González

Hace 45 o 50 años, cuando Franco estaba menos vivo que ahora, había más educación en España. En general la gente era educada, tenía modales y guardaba las formas. Esto lo digo porque lo he vivido y porque además es verdad y lo puede corroborar mucha más gente más mayor que yo. Un retrato de la España actual lo tienes en muchos sitios y el termómetro que supone no es esperanzador.

Si antes se podía ser pobre —o humilde, que es una hermosa condición de la pobreza—, a su vez se era educado. Ahora no sabría muy bien establecer los límites de la pobreza porque todo está muy estandarizado, y hasta los pobres de verdad algo escondidos y callados porque guardan pudor.

Apunto ello porque la pobreza que ahora padecemos es fruto del Estado del Bienestar, que ha regalado planes de estudios diversos, medicina gratis, derechos de todo tipo, subvenciones muchas y variadas y ha mimado con gracia a sus súbditos. Pero es una pobreza de formas, de lecturas, de sentido crítico, de urbanidad, de respeto, de solidaridad, de educación en todas su vertientes como antes apuntaba.

A España la han puesto tatuada en chanclas y la han lanzado a un bufé libre y es ahí donde te das cuenta lo mucho que se ha ganado en cuanto a chonismo y lo mucho que se ha perdido en decencia. Hasta en megahospitales chupitecnológicos podemos comprobar cómo en sus salas de espera la Yesis y los Yónatan de la vida campan a sus anchas porque pueden y porque lo valen. Son los mismos que entran en chanclas a un Pleno municipal a exigir sus derechos —faltaría más— y agua gratis para su parcela. Porque el chonismo va en chanclas a todas partes, incluso a esos sitios a los que a nosotros de niños no nos hubieran dejado ir nuestros padres no ya en chanclas, sino con una camiseta del Naranjito. Son los que no pide la vez, ni guardan una cola, ni preguntan si pueden pasar con el cochecito del niño, ni esperan a la última persona en el ascensor, o se rascan la huevera en la sala de espera.

Es la España actual, de Mujereshombresyviceversa, del feisbuk y el Instagram, la pose y el selfie. Es la España que vive feliz porque todo es gratis y además se lo merece. Es la España inculta a fuer de planes logsianos y experimentos educativos que han manipulado contenidos y minimizado el esfuerzo de estudiar. Es la España que no conoce casi nada porque no le interesa. Es la España choni que huele a desodorante barato mezclado con Dior y come en el restaurante con el bañador mojado. Por eso se hacen informes como el de los expertos medievalistas del PSOE: porque pueden calar en una población lobotomizada que entra en meyba en la Catedral porque no sabe que un recinto religioso requiere un mínimo decoro.

Más de 40 historiadores serios podrán desmentir las mentiras de un informe manipulador. Y tiene su mérito porque quizá estamos ante los últimos profesores de Historia. No tienen relevo. Ni público que atienda con sentido cabal su informe: el chonismo está viendo en clanclas cómo por el Facebook les dicen que la catedral pertenece en realidad a una prima de la jesulina. Y es lo que se van a creer. Porque no saben una higa de nada.