AYUNTAMIENTO Bellido, sobre el compromiso de la alcaldesa de Córdoba de agilizar licencias: «¡A buenas horas!» El PP asegura que, a cuatro meses de las municipales, la regidora «toma el pelo» a los profesionales del urbanismo

Baltasar López

@BaltasarLB Córdoba Actualizado: 22/01/2019 23:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y alcaldable popular, José María Bellido, se mostró ayer enormemente crítico con la voluntad transmitida por el cogobierno PSOE-IU a los colegios profesionales de que quiere combatir el problema de los retrasos en la concesión de licencias. Hay que tener en cuenta que esa postura se la comunicó la cúpula del bipartito, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el edil de Urbanismo, Pedro García, el lunes a las organizaciones de ingenieros, arquitectos o abogados, después de que éstos emitieran el jueves un duro comunicado denunciando los grandes retrasos de los permisos.

Bellido recordó que el lunes la regidora se comprometió a agilizar el otorgamiento de las autorizaciones por parte de la Gerencia de Urbanismo. A su juicio, decir, a cuatro meses de las municipales, que se va a hacer eso es «querer tomarnos el pelo a todos los ciudadanos y fundamentalmente a los que trabajan en todo lo relacionado con el urbanismo».

El portavoz municipal del PP denunció, además, que no ha habido ni un compromiso concreto por parte del Ayuntamiento con los colegios profesionales, sino «simplemente una declaración de su voluntad». «Ahora dicen: “Vamos a agilizarlo y dotarlo de más medios”. ¡A buenas horas mangas verdes! Menos prometer y más haberlo hecho durante los últimos años», criticó Bellido.

Advirtió de que los retrasos en el otorgamiento de permisos «se han multiplicado». «Lo que antes podía tardar seis meses, que no era para estar orgullosos, ahora está, y lo han dicho los colegios profesionales, entre los 12 y 18 meses de media».

El alcaldable popular advirtió de la gravedad de que la Gerencia esté atascada. «Si Urbanismo y su servicio de Licencias no funcionan, ya lo dijo la asociación de constructores de Córdoba, la ciudad no está en la agenda de inversores de España». Recalcó que los empresarios no acometen proyectos en la capital «porque no tienen seguridad jurídica ni en los plazos». «Eso hace que se pierda empleo», acabó.