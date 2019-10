MUNICIPAL El alcalde de Córdoba cree que la logística ha sido objeto de una «política de escaparate» Recuerda que muchas de las medidas corresponden a otras administraciones y aboga por facilitar la llegada de inversores

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), cree que la apuesta por el sector de la logística ha sido objeto de una «política de escaparate» por parte del anterior gobierno municipal. «Aquí no hay un papel, más allá de la declaración del Pleno, sobre proyectos y trabajos», afirma el regidor en una entrevista con Europa Press en la que dice que la logística «no es la panacea» y recuerda que «muchas de las medidas dependen de otras administraciones».

En cuanto a las que sí dependen del Ayuntamiento de Córdoba, aboga por «agilizar la apuesta a disposición de suelo logístico a los inversores» y recuerda la oportunidad perdida de Amazon, que podría haberse instalado si los proyectos pendientes estuvieran más avanzados. En este sentido, recuerda que «hay algunas actuaciones de promotores privados en la zona de El Álamo en las que se trabaja para que cuanto antes sean una realidad y el suelo esté disponible» y que «hay un proyecto privado que arrastra desde hace años y desde la Gerencia de Urbanismo se retoma para culminarlo del todo».

Por otra parte, asevera que «se tiene que hacer un trabajo con la Junta de Andalucía para que en el Parque Logístico se permita que las parcelas no solo se alquilen, sino que se puedan vender», porque «la demanda de operadores logísticos es de adquisición de suelo, no de alquiler», por lo que «hay que ajustarse a lo que piden». Otras cuestiones dependen de lo que otras administraciones hagan como el corredor del Atlántico o la culminación de la Variante Oeste.

El aeropuerto actual, «una mala idea»

En cuanto a la situación del aeropuerto y el plan de usos, Bellido ofrece la colaboración del Ayuntamiento al Gobierno, Aena y la Junta de Andalucía para «ponerlo en carga, aunque la responsabilidad principal es de Aena, que es la titular». El regidor advierte de que su gobierno no permitirá que «con dinero público se lucren empresas privadas, porque si el déficit lo sufraga el Ayuntamiento o cualquier otra administración, mañana había líneas aéreas», pero no lo considera «responsable». Entretanto, analiza que «fue una mala idea que se tuvo en su día», dado que «no está a la altura de la ciudad al estar limitado por las propias condiciones con las que se construyó, con una pista con un tamaño que no es ideal y no tiene capacidad de expansión».

Asimismo, recuerda que «hay una reclamación millonaria de Aena al Consistorio», con más de 20 millones, para «pagar algo que no ha tenido uso», a cuenta del coste de los terrenos expropiados para la ampliación, y que el Ayuntamiento ha desestimado en julio la reclamación económico administrativa previa presentada por Aena.

En relación a la industria halal, una de las grandes apuestas de su sucesora la exalcaldesa Isabel Ambrosio, el regidor expresa que «bienvenida sea, igual que cualquier otra industria», de forma que «es una posibilidad más, aunque es cierto que Córdoba tiene un renombre en el mundo árabe y no se puede desdeñar», si bien él no está para «señalar con un dedo cuáles son las industrias que hay que desarrollar». No obstante, «si hay iniciativa privada, van a contar con la colaboración del Consistorio».

Rabanales 21

Respecto al Parque Científico Tecnológico Rabanales 21, el primer edil declara que es «un asunto atascado desde hace muchos años» y ha pasado "por una mala situación". Aún así, respalda que tiene «un potencial futuro ligado a la Universidad de Córdoba y la innovación». Una vez más, considera que «la apuesta tiene que venir en este caso de la mano de la Junta», algo en lo que existe» "el compromiso de que se va a hacer», puntualizando que «el problema que tiene es financiero fundamentalmente, de unas deudas de otras épocas que le lastran en su desarrollo».

En cualquier caso, y tras el análisis realizado de los citados proyectos, defiende «mirar más al futuro que al pasado», de modo que asevera que él no va a «tratar de enmendar errores que algunos arrastran desde hace 15 o 20 años, con proyectos antiguos y de otras épocas», en los que aún así él va a «poner la voluntad en todos para que vayan lo mejor posible», si bien subraya que «esta ciudad tiene que empezar a vivir de proyectos nuevos y no se pueda estar constantemente mirando al pasado con nostalgia».