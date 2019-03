LA CUARESMA EN ABC El patero del viernes: Burbuja, por Antonio Varo No hace falta ser cristiano practicante para decirse cofrade, pero serlo de verdad es otra cosa

Será porque soy de letras, pero a mí no me cuadran los números. Veamos. En una ciudad como la nuestra la población se estanca, el número de bautizos, bodas religiosas y matrimonios por la Iglesia disminuye en un goteo constante, la formación religiosa -no sólo en las escuelas, sino también en las parroquias y grupos de Confirmación, por ejemplo- es manifiestamente mejorable cuando no directamente vacua… y sin embargo sigue creciendo el número de cofradías, se presentan nuevas imágenes cada año y se anuncian más cruces de guía en carrera oficial.

Otro dato: olvidada ya la crisis de costaleros de hace un par de décadas (o menos), las redes sociales se jactan de que en muchas igualás hay cuadrillas dobladas… pero olvidan que muchas cuadrillas (o faeneros a título individual) repiten en varias cofradías, de modo que muy raro es el costalero que sale un solo día. Imaginen -pero no al estilo blandengue de John Lennon- que en cinco años el treinta o el cuarenta por ciento de esos costaleros cuelgan el costal: no será entonces una, sino unas cuantas las cofradías que empiecen a tener problemas o vuelvan a tenerlos.

Hay burbuja cofrade. La Semana Santa está de moda, digámoslo de una vez, y no sólo en Córdoba, sino en toda España. No hace falta ser cristiano practicante para decirse cofrade (serlo de verdad es otra cosa), y me da pudor preguntar cuántos de esos que no se pierden un concierto de marchas ni una exposición de fotografía «cofrade» van a misa todos los domingos, sólo eso. Porque, al parecer, hoy día fundar una hermandad es tan fácil como abrir una franquicia (y mucho más barato).

Sinceramente no lo entiendo. ¿Habremos olvidado que mientras más voluminosas son las burbujas más cerca están del estallido?