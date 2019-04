UNO POR UNO Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el CD Lugo El conjunto blanquiverde ha jugado con las novedades de Herrero, Romero y De las Cuevas

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 14/04/2019 20:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Córdoba pierde hasta la dignidad ante el Lugo (0-4)

Marcos Lavín (1). No tuvo mucho que hacer en los goles. Tampoco salvó nada. Algún despeje horrible. Encajó tres dianas.

Fernández (1). Esta vez no tuvo esa aportación de carisma y fe de otras tardes con el brazalete. Lazo le ganó la partida de principio a fin.

Chus Herrero (1). Volvió al once titular y tampoco aportó mejoría alguna. De hecho, debió estar más rápido en algún gol. Lejos de su mejor versión.

Quintanilla (1). Pagó los platos rotos con un cambio en la primera mitad, aunque se demostró que sin él tampoco mejora nada. Lo contrario. Eso sí, está horrible, como el resto.

Menéndez (0). Una tarde desastrosa. Pérdidas inexplicables. Desbordado en todo momento. Desquiciado cuando el temple es su arma.

Luis Muñoz (0). Ni de pivote ni de central estuvo para acercarse al aprobado. Superado por completo en todo momento.

Bodiger (0). Lamentable el partido del francés. Una actitud displicente y desconcentrado. Fallón. Una pérdida provocó el 0-2.

Jaime Romero (0). No tiene nombre el rendimiento que ha dado con el coste que supone. No vale con hacerlo todo solo, sobre todo si no sale nada. Sustituido.

Andrés Martín (7). No hay palabras para definir que en un equipo como éste provocara dos postes y varias ocasiones. Genial el joven. El mejor otra vez.

De las Cuevas (1). Quieren culparlo a pesar de ser el segundo máximo goleador. Tampoco se libra, eso sí, de un día nefasto.

Piovaccari (2). El italiano ya no tiene para 90 minutos. Puso intensidad al inicio y desapareció al final.

Aguado (1). Inexplicable que le dieran la responsabilidad después de haberlo casi finiquitado hasta ahora. En 50 minutos no aportó cambios después de apenas participar en los últimos duelos.

Alfaro (1). Salió para poner experiencia en una situación delicada.

Javi Lara (s.c.). Tampoco tiene sentido que le tocara a él vivir minutos con un 0-3 en contra que luego creció.