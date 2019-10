ANÁLISIS Los factores que afectan al rendimiento del Córdoba CF de Enrique Martín Los problemas del equipo fuera son obvios, pero no solo hay motivos imputables al técnico para los resultados

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 14/10/2019 23:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La incapacidad como visitante que condiciona al Córdoba

El debate está abierto y en plena ebullición. ¿Puede el Córdoba CF dar más de sí mismo o ha llegado a su tope? ¿Es responsabilidad de la indudable falta de liquidez económica para rematar en condiciones la construcción de la plantilla este verano, especialmente en ataque, o una víctima de la crisis institucional, social y judicial provocada por Jesús León en el club? ¿Ha sacado el entrenador blanquiverde, Enrique Martín, el máximo provecho a sus mimbres o puede sacar más rendimiento a la plantilla?

Los malos resultados del Córdoba CF a domicilio, donde todavía no ha ganado después de cuatro desplazamientos; la evidente y lógica falta de acierto de un equipo que se quedó sin casi una decena de los delanteros de referencia, de calidad contrastada y determinantes que pretendía en el mercado por la situación económica e inestabilidad que generó el impago de León a González del último plazo de la compraventa; y algún planteamiento pasado de vueltas de conservador del entrenador, sin los resultados defensivos esperados como consecuencia de ellos, han sido el caldo de cultivo para que después de ocho jornadas de liga empiecen las dudas en el cordobesismo de hasta dónde puede llegar un equipo que está obligado al ascenso a Segunda para no tener claros problemas de supervivencia el próximo verano si continúa la línea actual de gestión.

Los números del Córdoba a domicilio empiezan a ser preocupantes. El equipo cordobesista lleva cuatro partidos como visitante y todavía no conoce el sabor de la victoria lejos de su estadio. Sus cifras son de cero triunfos, tres empates y una derrota en sus desplazamientos. Acumula cinco goles a favor y seis en contra. Es el undécimo peor equipo fuera del Grupo IV de Segunda B, lo que supone un serio problema para un equipo que está llamado a ser el principal candidato al ascenso de los 80 participantes de la división de bronce.

Más problemas

La ausencia de resultados del Córdoba a domicilio no justifican por si solo que se cuestione la labor de un técnico con 25 años consecutivos en los banquillos de Primera y Segunda. El entrenador tiene un estilo de juego claro. Nadie tenía dudas de ello cuando lo contrataron en verano. De hecho, no ha renunciado a sus principios ni lo hará. Otra cuestión es que algunos de sus planteamientos conservadores, como sucedió en Yecla con seis defensas en el once titular (incluido Chus Herrero de pivote), no hayan tenido el resultado defensivo esperado.

La apuesta por Martín tenía como función principal atajar el problema de los goles encajados en las últimas temporadas. De momento, esa idea está teniendo problemas para verse plasmada a domicilio. El equipo, por ejemplo, ha encajado dos goles en cada una de las tres últimas salidas: Yeclano, Sevilla Atlético y Algeciras. Que haga tres dianas como visitante para ganar no puede ser el camino.

Con todo, es deliberadamente pronto para cuestionar la posición de Enrique Martín, salvo que no se quieran tener en cuenta otros argumentos que han influido o están influyendo en el rendimiento del equipo a estas alturas del curso. De un lado, la plantilla se quedó sin rematar por completo con jugadores de nivel, especialmente, en ataque desde que Jesús León hizo explotar la bomba de la inestabilidad en el club por el impago del último pago de la compraventa de la entidad a Carlos González a final de julio. Tampoco se firmó un recambio para Jesús Álvaro en el lateral izquierdo. Solo hay que ver las consecuencias en el último partido.

Inestabilidad diaria

Lógicamente, no es una cuestión exclusiva de decisiones técnicas o de falta de recursos. Con la plantilla del Córdoba CF desde atrás al medio, evidentemente el equipo podría tener mejores sensaciones. Eso sí, tampoco puede obviarse que la inestabilidad es el pan de cada día en el estadio.

La falta de liquidez ha llevado a que los ingresos del Córdoba sean embargados por dos vías. De un lado, por Hacienda por una deuda de 450.000 euros imputable al IVA, según reconoció el presidente. De otro lado, por una deuda de 1,8 millones que reclama Luis Oliver. Eso ha llevado a que los jugadores de la primera plantilla hayan cobrado las nóminas de septiembre bien entrado el mes de octubre. Algunos trabajadores todavía no han cobrado.

El vestuario siempre habla de aislarse, pero difícilmente es posible cuando el presidente está casi más tiempo en los juzgados que en las oficinas del club. El viernes pasado, León fue condenado a «dos meses de multa» por un «delito de amenazas» al exsecretario del consejo de administración Joaquín Zulategui.