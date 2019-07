PLANTILLA ¿Dónde tiene que fichar el Córdoba CF? El equipo cordobesista tiene ahora mismo 13 jugadores oficialmente y debe llegar a un tope de 22

El Córdoba CF está a una semana del inicio de la pretemporada, que empieza el lunes 15. El director deportivo blanquiverde, Alfonso Serrano, y el secretario técnico, Jorge Rodríguez de Cózar, pisarán el acelerador en los próximos días para completar la otra mitad de la plantilla que está por configurar. El equipo cuenta ahora mismo con 13 jugadores oficialmente, pero necesitará un mínimo de una veintena para iniciar el trabajo de pretemporada con ciertas garantías, con el objetivo de llegar al inicio de la competición con las 22 licencias permitidas en Segunda B, seis de ellas sub 23.

La plantilla del Córdoba tiene ahora mismo 13 jugadores oficialmente. Han llegado seis fichajes: Edu Frías, Jesús Álvaro, Víctor Ruiz, Fidel Escobar, Juanto Ortuño y Raúl Cámara. A ellos, todavía hay que sumarle los cuatro jugadores que vuelve a El Arcángel tras cesión: Alberto Quiles, Zelu, Sebas Moyano y Víctor Mena. También continúan todavía tres jugadores del curso pasado con contrato para el presente: Marcos Lavín, Fernández y Quim Araujo.

El Córdoba CF, en cualquier caso, todavía tiene que hacer una limpia entre los siete que tienen vinculación del pasado. Uno de los principales señalados es Marcos Lavín. El club trabaja para convencer a Pawel Kieszek, con propuestas del Numancia (por actualizar) y de renovación del Málaga, para que vuelva en Segunda B y además ha fichado al portero Edu Frías. De llegar el polaco, Lavín no tiene hueco. De hecho, el club no cuenta con él. Si no vuelve Kieszek, llegará otro guardameta.

La línea que el Córdoba CF tiene más avanzada es la defensa. El equipo lo ha pasado muy mal en las últimas temporadas en esa zona. Es prioridad de los técnicos rearmarla. Ahí, Serrano ha cerrado a Raúl Cámara y Fernández (si no se marcha a Segunda) para el lateral derecho. Víctor Ruiz y Fidel Escobar están en el puesto de central, que todavía está abierto a renovaciones e incorporaciones. Jesús Álvaro es el primer lateral izquierdo, que también cuenta con Víctor Mena, por el que también puja el Numancia.

Si la defensa es la línea más definida, el Córdoba todavía tiene que cimentar casi por completo el centro del campo. Solo cuenta con Quim Araujo del curso pasado, aunque vuelven pendientes de su futuro Zelu y Sebas Moyano. Alguno saldrá. Por lo que Serrano y De Cózar tienen que reconstruir por completo la medular.

En ataque, todavía queda también talento por incorporar. De momento, el club ha atado a Juanto Ortuño como primera piedra de la nueva ofensiva cordobesista. A él se une Alberto Quiles, por ahora, después de que el Recreativo de Huelva no consiguiese el ascenso a Segunda.

El Córdoba CF tendrá que cerrar, por tanto, la incorporación de unos cinco centrocampistas, tanto con cualidades por dentro como por fuera. El ataque necesitará al menos un par de fichajes. Y otros dos defensas Tendrá que hacer hincapié en los sub-23, ya que ahora mismo solo tiene uno en el vestuario.