La Policía Nacional sólo dispone de dos vehículos para patrullar en La Línea de la Concepción

Soraya Fernández

La Línea Actualizado: 28/12/2018 07:46h

Sólo dos vehículos patrulla para la ciudad más sacudida por el narcotráfico de todo el Campo de Gibraltar. Hablamos de La Línea de la Concepción (Cádiz), un municipio con cerca de 70.000 habitantes en la que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado combaten a diario a los ilícitos, una minoría pero sumamente peligrosos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha vuelto a alertar de la falta de medios en la Policía Nacional en esta ciudad. Según indica, los servicios de seguridad ciudadana se están desarrollando desde hace días con tan sólo dos vehículos patrulla de los ocho que deberían estar operativos. Y es que seis están averiados.

Esta situación está provocando, según el SUP, que algunos agentes no dispongan de medio de transporte para acudir a las llamadas y servicios para los que son requeridos y que aumentan en fechas tan señaladas como las fiestas navideñas.

Javier López, secretario local del SUP, denuncia que uno de los dos vehículos que queda operativo es muy antiguo «y lo previsible es que comience a fallar de unmomento a otro».

En este sentido, califica de vergonzosa la situación, que además no es nueva. «Es de vergüenza la situación precaria que vivimos en la Policía Nacional de La Línea, donde la falta continua y frecuente de vehículos policiales es inexplicable ya que son una herramienta básica y crucial en el servicio diario. No entendemos cómo es posible que el Gobierno no tenga problemas en regalar por un lado 75 vehículos 4x4 a Marruecos y por otro lado no se atienda a esta necesidad que llevamos años denunciando en La Línea por una cuestión de pura seguridad para nuestros ciudadanos», afirma el representante sindical.

En este sentido, desde el SUP se asegura que pedirá a los Reyes Magos que traigan los esperados medios anunciados por el Gobierno ya que éstos continúan sin llegar pese a las continuas promesas del Ministerio del Interior.