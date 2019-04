ENTREVISTA «Nuestra Semana Santa es tan grande como cualquier otra» El presidente del Consejo de Hermandades valora la Semana Mayor gaditana

Juan Carlos Jurado Barroso encara su segunda Semana Santa como presidente del Consejo Local de Hermandades de Cádiz. El máximo responsable de las cofradías gaditanas ha sido también uno de los principales impulsores de la nueva configuración de la Semana Santa.

– ¿Cómo ha vivido la Cuaresma?

– La verdad es que he vivido intensamente estas semanas porque he procurado ir a todos los actos de las hermandades y por supuesto siempre con mucha ilusión... La cuaresma del año pasado fue la de la modificación de la Carrera Oficial y este año seguimos con la modificación y la hacemos más grande con el tema de los palcos de San Juan de Dios, de las balconeras que se han realizado para su engalanamiento y por supuesto como he dicho antes con muchísima ilusión.

– ¿Cómo han ido los preparativos?

– Los preparativos han marchado bien. Tengo sobre todo que dar las gracias a las hermandades que van a hacer estación de penitencia por el comportamiento en las reuniones y porque hacen posible que se pueda celebrar esta Semana Santa de 2019 en la que además quiero destacar que ninguno de los días se ha tenido que dictar resolución para establecer el orden de paso o poner hora de llegada a Carrera Oficial. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de todos como igual se ha conseguido evitar los cruces que conlleva la carrera oficial.

– ¿Cuáles serían las grandes apuestas de la Semana Santa de este año?

– Las dos grandes apuestas serían sin duda los palcos de San Juan de Dios, que desde el mismo momento de la venta ha habido demanda de esos palcos. No se han podido vender más porque no había y la segunda novedad serían los 250 reposteros o balconeras que se han realizado para todos aquellos que quieran engalanar sus balcones. Pienso que la ciudad de Cádiz adolecía de ese tema que hay que cuidar porque es importante que se hable mucho y bien de nuestra Semana Santa ya que es interesante a nivel histórico, artístico... y puede ser grande como la de Sevilla, Málaga o cualquiera otra.

– Y también se ha puesto mucho empeño en el tema de la seguridad...

– Pues sí. Ya el año pasado pusimos en marcha el Cecop y ahora se ha hecho un nuevo diseño de seguridad. El Cecop va a abrir una hora antes de las procesiones y cerraró unos cinco o veinte minutos después de la ultima que se recoja. Estará en el Centro Integral de la Mujer y habrá unos números para la atención al público además del correo electrónico. Se ha planteado una importante labor con las vías de evacuación y se han colocado hasta 16 extintores en Carrera Oficial aparte de los coches de bomberos... También se han cuidado especialmente las zonas en las que se han dado aglomeraciones, por ejemplo San Juan de Dios o en Valverde, donde se pondrán paneles para que no ocupen esa zona por motivos de seguridad. Se ha reducido el número de sillas en Nueva... eso entre otras precauciones y por supuesto la asistencia sanitaria.

– ¿Cómo es actualmente la relación entre Equipo de Gobierno y Consejo de Hermandades?

– La relación de la Permanente con Ayuntamiento es fluida y constante y de escucha total por parte del Equipo de Gobierno y también con los demás partidos con Fran González o Juancho Ortiz... Entienden todos que la Semana Santa es una fiesta de Cádiz y hablamos de Cádiz y la defensa de nuestro patrimonio.

– ¿Y la relación de la Permanente con los hermanos mayores?

– Con los hermanos mayores con todos bien, sin problema. No hay ningún tipo de desavenencia. Comprendemos los intereses de cada hermandad igual que nosotros tenemos que defender el de las treinta y seis hermandades que conforman el Consejo de Cofradías.

– ¿Cómo va la declaración de Interés Turístico Nacional?

– La comisión está trabajando muy bien y vatodo muy avanzado. Hay muchas personas implicadas, historiadores, músicos, especialistas en turismo... junto a los hermanos mayores de Sanidad, Nazareno, Sentencia y Despojado y están en continua colaboración... Queda un avance por parte del Ayuntamiento que tiene que recopilar informaciones sobre la Semana Santa de Cádiz. Además esta declaración ya se le ha pedido al ministro, José Guirao, en la visita que hizo a Cádiz y también lo hemos trasladado a la delegada de la junta, Ana Mestre y al propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno que tras un par de años en los que no había encuentro con los presidentes de todos los consejos ahora se ha mostrado interesado en reactivarlo.

– ¿Qué espera de esta nueva Semana Santa que comienza?

– Pues sobre todo que sea una gran Semana Santa, que puedan hacer su estación de penitencia todas las hermandades, que no existan inconvenientes y que todo salga estupendamente.