Coronavirus Almería La Junta de Andalucía en Almería: «Si nos relajamos esto se nos va a ir de las manos» Hay siete brotes en activo con 371 contagios, el 95% son asintomáticos y la media de edad baja hasta los 35 años

R. Pérez Almería Actualizado: 23/07/2020 08:24h

Durante las últimas semanas no ha cesado el aumento de casos de covid-19 en la provincia de Almería. Actualmente hay siete brotes en fase de investigación y un total de 371 contagios activos, tras los 84 positivos sumados ayer. «Si las personas no nos lo tomamos en serio, si nos relajamos esto se nos va a ir de las manos. Y lo estamos viendo, ya que cada día siguen saliendo esos casos», advirtió ayer la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez.

Desde que finalizó el estado de alarma se han realizado en la provincia un total de 9.464 test PRC, de los que el 5,8% han revelado la enfermedad. De estos positivos el 95% de las personas afectadas son asintomáticos o presenta síntomas muy leves. Hay que destacar que la edad media de estos contagiados baja hasta los 35 años, solo once permanecen hospitalizados y dos se encuentran en la UCI.

«Tenemos un cóctel molotov, la mezcla perfecta de la tormenta perfecta: gente muy joven y que se encuentra muy bien, e incluso que no tienen síntomas y no sospecha que puedan ser portadores de la enfermedad», señaló Sánchez. Los motivos del incremento de casos en Almería que en otras provincias se achacan a las reuniones familiares o de amigos en sitios cerrados, además de una búsqueda más exhaustiva y la movilidad geográfica.

En un discurso, que la representante de la Junta consideró como duro, afirmó que «si un hijo o nieto que no se pone la mascarilla, no guarda la distancia de seguridad o no cuida la higiene en sus manos sin pretenderlo puedo matar a parte de su familia». Durante esta semana se está realizando una búsqueda activa de casos positivos para poder detectar otros brotes, aislar y curar a cada uno de los nuevos contagios.

En Níjar hay tres focos, dos de carácter familiar y uno ligado a una empresa agrícola que podrían incrementarse hasta los 54 casos; en Berja en fase de investigación se encuentra otro brote con 27 contagios; y en El Ejido, el foco ligado a una empresa comercializadora hortofrutícola se estima en 77 casos y se mantiene sobre el un estudio exhaustivo. Además, se localizan contagios en Roquetas de Mar y distrito sanitario Almería, y se prevé que en los próximos días se haga oficial el foco de Laujar de Andarax, donde la propia alcaldesa estaría entre las siete personas que han dado positivo.

