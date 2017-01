Hanna Lottritz es una estudiante de 21 años de la Universidad de Nevada. Como tantos chicos de su edad decidió compartir una de sus experiencias a través de las redes sociales. Pero en este caso, no para exponer orgullosa lo que hizo, sino para evitar que los jóvenes como ella terminen al borde de la muerte por el exceso de alcohol.

Y es que Lottritz se reunió con sus amigos para asistir a un festival. Después de comer y asistir a un partido de balonmano, la joven aceptó someterse a un peligroso juego: premiar a quien bebía más cantidad de alcohol. «Prometí que podía tomar tanto con ellos. Cerca de las 11 de la noche, uno de mis amigos competía conmigo para ver quién aguantaba un trago más largo de una botella de whisky», contó la joven. De hecho, decidió contar la historia íntegra en su blog «Hanna Lottritz» bajo el título: «Drinking Responsibly».

Los resultados fueron los esperados: nefastos. Lottritz tuvo que ser llevada a la carpa de emergencias del festival y luego derivada al Centro Médico Regional Renown en la ciudad de Reno.

«Soy muy afortunada de haber tenido una recuperación total, pero sé que hay otros que no serán tan afortunados. Así que por favor bebed con responsabilidad y asegúrense de que sus amigos lo hacen también. Tengan cuidado con los amigos, la familia, incluso los desconocidos, y cuiden de ellos cuando se sospecha que podrían estar sufriendo envenenamiento con alcohol. Es necesario conocer los síntomas».

La joven, que perdió el conocimiento, decidió publicar una fotografía de su ingreso en el hospital, que si bien no es nada agradable, tuvo como objetivo concienciar a otros jóvenes sobre peligrosos juegos relacionados con el alcohol o el mere hecho de beber en exceso.

«Me preguntaron si quise quitarme la vida»

«Los médicos y enfermeras me dijeron que tenía suerte de estar viva. Me preguntaron si intenté quitarme la vida al beber tanto. En la cama de hospital de Cuidados Intensivos, mis ojos se abrieron y me di cuenta con seriedad de mi irresponsabilidad con el alcohol», comentó.

Su caso compartido en Facebook se convirtió en viral y sirve como advertencia a miles de jóvenes para consumir bebidas alcoholicas de manera responsable.