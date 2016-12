Risto Mejide: Â«Lo Ãºnico bueno o malo que tengo es que digo siempre la verdadÂ»

Mientras Cuatro ya promociona el regreso de su programa de entrevistas, que esta temporada se llamará «Chester in love» (pierde su lado viajero), Risto Mejide ha tomado el relevo de Jesús Vázquez como jurado de «Tú si que vales», que ahora se llamará «Got talent España». También prepara su segunda temporada en Telecinco, que se estrenará «próximamente». Junto al publicista, repiten Jorge Javier Vázquez, Edurne y Eva Hache.

¿Cómo ha sido su incorporación al jurado de «Got talent»?

—Está siendo una experiencia tan buena como divertida.

—¿No le asustaba unirse a un proyecto que ya está en marcha?

—Siempre me he incorporado a programas que ya estaban funcionando: «Operación Triunfo» ya estaba empezado, al igual que «Tú sí que vales». El único que he empezado desde el principio ha sido «Viajando con Chester».

—Dada su experiencia, ¿qué diferencias encuentra respecto a otros concursos de talentos?

—En primer lugar, es un formato internacional. Y lo más importante es que es el programa más honesto en el que he estado. No promete el triunfo, simplemente reconoce tu talento.

—¿Su experiencia como jurado le hace ser más exigente?

—Es evidente que después de haber estado muchas horas viendo gente actuar, acabas comparando. Sí le puedo decir que me estoy sorprendiendo mucho. Yo venía más bien a todo lo contrario y ha sido espectacular.

—¿No me diga que vamos a ver a un Risto Mejide emocionado?

—Si hay motivo, sí. De lo que estoy seguro es de que el público va a ver a un Risto honesto, como he sido siempre.

—¿Y repartiendo estopa?

—Cuando haga falta. Al final, lo único bueno o malo que tengo es que digo siempre la verdad.

—Tras su experiencia como entrevistador-conversador, ¿echaba de menos ser jurado?

—No, pero me gusta mucho cuando ocurren cosas en la mesa del jurado, las discusiones. Me lo paso muy bien siempre que hay batallas dialécticas. Eso mejora el criterio de la mesa.

—¿Qué tal es su relación con sus compañeros de mesa?

—He tenido rifirafes con todos. Es normal. Con Jorge Javier ha habido muchos. Eva Hache y Edurne son muy buenas compañeras.

—Tras el reciente boom de «OT», ¿hay diferencias entre el Risto Mejide de aquellos años y el de ahora?

—Por lo pronto han pasado diez años. Todos hemos cambiado. Es bueno que el espectador vea eso.

¿Cómo será el nuevo Chester?

—Es un formato al que tengo mucho cariño. Tenía ganas de recuperarlo para hacer un programa de conversaciones y al mismo tiempo sorprender. Va a ser parecido, pero no igual. Si hubiera sido así no me habría quedado a gusto. Va a sorprender e interesar.

—¿Qué hará para sorprender?

—Una entrevista es un punto de vista, y si algo gustaba de «Viajando con Chester» era que ofrecía una visión diferente sobre los personajes. En esta nueva versión hay una novedad que ya verán.

—Aunque la pregunta sea tópica, ¿a quién le gustaría llevar?

—Por gustar, gustar... a todo el mundo. No me da miedo repetir personajes. Tengo algún invitado que va a sorprender mucho. Este nuevo Chester no es sólo para sentar a expresidentes del Gobierno, sino para todo el mundo. En España hay gente muy interesante. Hemos confundido la vida íntima con la vida interior. Muchas veces, por miedo a mostrar la privacidad, se esconde la vida interior, pero hay personas que tienen una vida interior muy interesante y que jamás la han expuesto delante del espectador.

—¿Preparando otros programas con su productora?

—Sí, hemos presentado varios formatos a la cadena y esperamos que se vean pronto.