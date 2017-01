Â¿Dardo envenado de Anne Igartiburu a Cristina Pedroche?

El vestido de Cristina Pedroche sigue dando de qué hablar. Esta semana la escritora Lucía Etxebarría escribía un artículo en Facebook en el que criticaba la vestimenta de la presentadora de «Pekín Express» y cómo su atuendo simbolizaba una «España zafia». Ajena a las críticas, Cristina Pedroche no dudó en subir una fotografía a Instagram en agradecimiento a la audiencia. Estos días, además, varios medios mostraban un comentario en Twitter de Anne Igartiburu, «rival» de Pedroche en la última emisión del año, y en el que aseguraba que el triunfo durante las Campanadas «no es cuestión de un vestido».

Todos a una en el equipo!! #noescuestiondeunvestido... gracias a todos! Una foto publicada por Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 6:32 PST

¿Estaba el comentario de la presentadora de TVE dirigido a Cristina Pedroche? Así, al menos, fue como se lo tomaron los seguidores de la presentadora vasca en Instagram, quienes no dudaron en criticar en algunos comentarios la vestimenta de la colaboradora de Cuatro:

«Que razón tienes con lo del vestido, creo que con Pedroche se están excediendo y ella se está dejando», decía una de las seguidoras de Igartiburu en la Red.

Anne Igartiburu, sin embargo, se ha apresurado esta mañana a desmentir que el hashtag #noescuestiondeunvestido fuera dirigido a su compañera de profesión:

«Por aclarar más que nada.. ni "zascas", ni dardos a mi querida @cristipedroche , ni nada que se le parezca (los que me conoces, me conocéis!). Pero sí una "pequeña" reflexión: no es cuestión del vestido que luzcamos las presentadoras. Hay un equipo, que se entrega para una labor, y hay mujeres que hacen su trabajo con profesionalidad cada día delante de una cámara. Enhorabuena a todos y feliz 2017!!»