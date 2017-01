El estilista de Cristina Pedroche, sobre las campanadas: «Lo que ocurrió detrás fue terrorífico»

Unos a favor y otros en contra. Así es Cristina Pedroche, que nunca deja indiferente a la gente. Mucho se especuló sobre qué vestido llevaría la polémica presentadora en las campanadas, y no defraudó: una vez más volvió a generar controversia.

Volvió a recibir el año con transparencias: una constelación de estrellas de Pronovias cuya elección no fue tan simple como parece. Así lo ha contado Josie, el estilista de Pedroche, en «Zapeando»: «Hemos trabajado muy duro, desde agosto, para que Cristina estuviera estupenda, y lo hemos conseguido. Por eso, quiero agradecer a Pronovias por todo el esfuerzo que han hecho, ya que lo han compaginado con un desfile que tenían en Nueva York».

Un camino hacia la Puerta del Sol que no fue tan sencillo como parece. Porque el vestido tiene sus complicaciones. «Tardamos como treinta minutos en ponerlo, pero tuvimos muchísima tensión. Pensábamos que no íbamos a llegar a las uvas», aseguró Pedroche sobre su vestido de Pronovias en el programa.

Frank Blanco, el presentador, quiso también expresar su opinión al respecto: «Yo no vi el traje de Cristina hasta después de las Campanadas. Cuando terminaron, como éramos vecinos de balcón, le pedí que me lo enseñara, y me daba la sensación de que iba a romperse».

Finalmente, con la promesa de que no hablaría más sobre el tema, Josie apuntilló: «Lo que ocurrió detrás de las Campanadas fue terrorífico, pero finalmente visteis la fantasía y la magia del vestido».