Estos son los platos fuertes de HBO para el inicio de 2017

HBO España no quiere pisar el freno. La compañía desembarcó en nuestro país bajo la premisa de ofrecer un catálogo de lo más variado y, de momento, va cumpliendo la promesa. La compañía comienza pisando fuerte en enero con seis estrenos que prometen dar de qué hablar:

Big Little Lies: Adaptación de la novela homónima escrita por Liane Moriarty y dirigida por David E. Kelley, quien ya estuvo al frente de producciones como «The Practice» y «Ally McBeal». La producción está protagonizada por Reese Whiterspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley. [Ver tráiler]

Six: Un drama bélico encabezado por Walton Goggins.

Crashing: la nueva comedia de HBO firmada por Judd Appatow y protagonizada por el cómico Pete Holmes.

Taboo: Ficción compuesta de ocho capítulos que cuenta con Tom Hardy como protagonista y relatará la vida de un hombre dado por muerto que regresa a Londres tras varios años perdido en África. Intérpretes de la talla de Oona Chaplin, Jonathan Pryce («Juego de Tronos») y Michael Kelly («House of Cards»), completan el reparto de esta serie producida por otro de los grandes: Ridley Scott. [Ver tráiler]

Feud: un duelo interpretativo de altura entre Susan Sarandon y Jessica Lange interpretando a Bette Davis y Joan Crawford

When we rise: una mini serie dramática sobre la lucha del colectivo LGTB en la década de los 70, con Guy Pearce, Whoopi Goldberg y Mary-Louise Parker, entre otros, y un doble capítulo inicial dirigido por Gus Van Sant.

En el apartado de documentales originales, la compañía estrenará Beware the Slenderman, que recreará el atroz suceso que conmocionó a EE.UU. en 2014 cuando dos niñas de doce años trataron de asesinar a una de sus mejores amigas como parte de una ofrenda a SlenderMan, un personaje ficticio nacido en la Red.

Además, 2017 traerá las nuevas temporadas de series consolidadas como The Leftovers, Veep, Silicon Valley o Juego de Tronos y estrenos como The Deuce, la nueva creación de David Simon, o la película The Wizard of Lies, dirigida por Barry Levinson y con Michelle Pfeiffer y Robert de Niro al frente del reparto, dando vida al matrimonio Madoff.