Trainspotting 2 ya tiene banda sonora

Nadie puede recordar Trainspotting sin que se le venga a la cabeza esa electrónica martilleante del tema de Underworld «Slow Slippy». En la segunda parte, que llegará a la gran pantalla el 3 de marzo, no faltará ese clásico de los noventa. Además, y según se filtró (de manera interesada o no) a esa canción le acompañará la siguiente banda sonora:

It’s Like That – Run DMC vs. Jason Nevins

La lista se subió antes de tiempo a Amazon y los seguidores no tardaron en hacer capturas, sabedores de que quizá era un error. Así fue: horas después se eliminó de la página oficial, sin embargo ya era público. Además, y por si no era suficiente, Irvine Welsh, el autor de Porno, el libro en el que se basa esta segunda película, lo confirmó en Twitter.

#T2trainspotting soundtrack features great songs, but wait till you hear those bad boys in the context of the movie. https://t.co/xyulxhcDwJ