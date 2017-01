Última entrega de la saga de «Lobezno», protagonizada por Hugh Jackman. Estreno: 3 de marzo. La película es la continuación de «X-Men: Days of Future Past». Un año después, Logan ha decidido no volver a usar sus poderes ni sus garras, pero no le va a quedar más remedio que hacerlo cuando una organización liderada por Nathaniel Essex intenta utilizar al resto de mutantes que quedan en el mundo, convirtiéndolos en armas para usar en su beneficio.