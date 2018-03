OPINIÓN Recuperar las playas La recuperación de las orillas y de sus servicios precisa de toda la celeridad y de todo el rigor. No se trata de un gasto, es una inversión en uno de los mayores patrimonios que tiene la provincia

La Voz

@lavozdigital Seguir CÁDIZ 11/03/2018 09:31h Actualizado: 11/03/2018 09:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde inicios del año, los touroperadores y los especialistas vienen advirtiendo de que el turismo especializado y el sector de las playas de Cádiz recibirán esta temporada aún más visitantes que durante el pasado. Ya es decir, porque las cifras de 2017 fueron de récord. Con seguridad, se puede producir un ‘overbooking’. Estos profesionales (a los que hay que escuchar más) avisan conscientes de que la costa gaditana tiene un gran atractivo, no hay duda, pero también de que debe de estar preparada. A la recuperación económica del turista nacional que vuelve como hace años a nuestra costa se suma el debut por estas tierras de muchos visitantes internacionales que prefieren viajar por España antes que por otros destinos ahora más convulsos como Oriente Próximo, Norte de África o incluso el sur de Italia. Los hoteleros se frotan las manos pero también se muestran preocupados. El esfuerzo de recuperación de las playas tras la dura serie de temporales, por parte de las diferentes administraciones, debe ser muy rápido y muy efectivo. De lo contrario, llegará el problema entre oferta y demanda, entre realidad y expectativas.

Cuando la oferta no está a la altura de la demanda y el turista no se siente cómodo, asistido, cuidado, no regresa. Por tanto, es imprescindible que los esfuerzos se produzcan ya, con todos los recursos necesarios. Hace años que estas orillas son visitadas por miles de personas y cada temporada deben ofrecer los mismos atractivos, o más, para mantener un nivel de exigencia tan alto como el que, afortunadamente, se ha colocado. Es verdad que ni siquiera han terminado los temporales pero conviene pedir celeridad y rigor. Se trata de invertir. Costará dinero pero si en algún momento del año se puede recuperar con ganancias es precisamente entre Semana Santa y octubre.