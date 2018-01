OPINIÓN Las pirámides de Madoff Un conjunto de pirámides no es un sistema piramidal, siendo su mayor exponente la obra de Madoff

Fernando Sicre

Las pirámides son genuinas de Egipto. Variantes piramidales existieron en Mesopotamia y en las selvas Mayas. Esas civilizaciones levantaron monumentos funerarios para honrar a sus ilustres muertos. Otras veces las construcciones alojaban palacios para los vivos. El tiempo lo cambia todo. Las construcciones se deterioran. El mero transcurso del tiempo las envilece. Las que perduran por los siglos de los siglos ascienden al olimpo de los dioses. Por eso los faraones creían tocar el cielo con sus vértices. Sin embargo un conjunto de pirámides no es un sistema piramidal. Para ello su mayor exponente se encuentra en la obra de Madoff. Mientras disfrutó de libertad fue considerado oráculo. De Walk Street, pero no de Delfos. Los grandes magnates financieros creyeron en sus poderes constructivos. Su sistema piramidal era uno más, tan burdo como el de Afinsa, Forum Filatélico o el Montepío San Ginés de la Jara. En el argot financiero se llamó a esta forma de proceder el procedimiento Ponzi, que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. Este sistema consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversores son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores, que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas…Hay que huir de dichos sistemas como de los espíritus malignos. El problema viene cuando el Estado construye sistemas piramidales que no pirámides que perduran por los siglos de los siglos. Éstos son monumentos imperecederos y cotizan al alza con el paso del tiempo. Los sistemas piramidales sin embargo producen su punto de inflexión cuando se invierte la base personal de la pirámide y los retornos financieros devienen imposibles.

La socialdemocracia inventó el sistema piramidal bajo los auspicios del Estado, en plena construcción del Estado del Bienestar, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial. La disposición de la pirámide poblacional era propicia para su puesta es funcionamiento. Todos los sistemas de Seguridad Social Europeos que nacieron allá en los años cincuenta sobre las premisas del “Estado del Bienestar” y con la implantación para su desarrollo fácil y rápido de un sistema financiero de reparto, están tocados, algunos más que otros, pero en la proyección de futuro todos necesitan de reformas en profundidad, verdaderamente estructurales, que no se podrán realizar sin el concurso de los agentes sociales, las más importantes fuerzas políticas del país y el impulso de la Unión Europea, que más temprano que tarde estimulará su propia legislación, que deberá exigir la correspondiente homogenización de la respectivas normativas nacionales, entre otras cosas, además de para exigir garantías de futuro a los diferentes sistemas nacionales de Seguridad Social, para garantizar la libre circulación de personas, sin que ello se vea distorsionado por exigencias distintas de Seguridad Social, que en caso contrario podrían provocar distorsiones en una de las libertades comunitarias básicas, la de la libre circulación de personas. Aquí en España conocimos un diagnóstico reflejo de su situación agónica ya en 1985 y la respuesta fue una huelga general, precisamente contra el que inició tímidamente ciertas reformas de parcheo para postergar en el tiempo su lenta agonía.

Como quiera que nos va la vida con el tema catalán, olvidamos aquello que nos da de comer, también a los pensionistas catalanes. El déficit de la estructura financiera de reparto en Cataluña, incluida la zona de Tabarnia será de 1.650 millones € para el ejercicio de 2017, con mayores incrementos para el año 2018. Es urgente la reforma del sistema y abrir la posibilidad de acompasar al sistema de reparto otro de capitalización que lo complemente en un futuro de aproximadamente 20 años. Es posible que Madoff se llevase calentito más del 3%. La globalización tiene eso. Corruptos a gran escala hay en todo el orbe…en España, en Cataluña, en Tabarnia y en EE.UU.