OPINIÓN Narcos en Cádiz El drama gallego de hace veinte años se está repitiendo en nuestra tierra

Felicidad Rodríguez

El libro de Nacho Carretero,'Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia', se ha convertido en el último best-seller. Aunque la versión electrónica se publicita con un módico precio, dos ejemplares usados de tapa blanda se anuncian en Amazon a partir de 299 euros. Entiendo que esos precios obedecen a su práctica desaparición de las librerías tras conocerse el secuestro judicial. Aprovechando el boom mediático, la serie televisiva basada en el libro, que se estaba preparando desde hace tiempo y que narra el drama que se vivió en tierras gallegas durante los años ochenta, va a acelerar su emisión.

No he leído el libro pero, aunque la prohibición parece que ha tenido mucho que ver con el interés despertado, creo que el contenido de la obra nos trae un asunto del máximo interés. No por tratarse de hechos ocurridos hace veintitantos años, cuando la casi totalidad de cocaína que llegaba a Europa lo hacía por tierras gallegas, el tema ha perdido actualidad. Todo lo contrario.

Un reciente informe del Observatorio Europeo sobre Drogas apunta a España como la puerta de entrada del hachís marroquí y de la cocaína que llega por mar, sin contar con que el consumo ha vuelto a incrementarse. Si hay algo que ha cambiado en todo este tiempo ha sido el escenario del drama. Ya no es Galicia la protagonista sino nuestra provincia, Cádiz. Nuestro litoral, y todo el área del Estrecho de Gibraltar, se ha convertido en la zona caliente del país donde más droga se mueve. Los que vivieron aquellos terribles años cuentan como el contrabando de tabaco, una actividad bastante tolerada socialmente, acabó creando las mafias de narcotraficantes.

Parece que la historia, desgraciadamente, se repite. Pero, ahora, en nuestra tierra donde ya tenemos, incluso, hasta un “río de la droga”. Las páginas de la prensa nos traen, prácticamente todos los días, noticias sobre incautaciones, sobre persecuciones, sobre el desmantelamiento de 'guarderías'. También, sobre el envalentonamiento de los traficantes. Hace algunos meses falleció un policía local de La Línea durante una persecución. Hace unos días, unos encapuchados asaltaban el Hospital linense para liberar a un narcotraficante.

El drama gallego de hace veinte años se está repitiendo en nuestra tierra. Parece que la solución exige medidas en todos los frentes y, quizá, no vendría mal repasar las actuaciones que se siguieron contra el narcotráfico en tierras gallegas. Parece obvio que las Fuerzas de Seguridad necesitan refuerzos, pero también las actuaciones a nivel judicial, las penas a los narcos y a sus colaboradores. La situación socioeconómica no parece ayudar, aunque no son pocos los jóvenes que desdeñan el esfuerzo para obtener un trabajo honrado cuando, con algunas horas al mes, pueden meterse en los bolsillos algunos miles de euros. Y, sobre todo, sería necesaria la implicación responsable de toda la sociedad.

Ya decía antes la vinculación clara que existe entre las redes de contrabando de tabaco y las de las drogas. Sorprende la escasez de estancos de tabaco que hay en La Línea; quizás sea porque la Ley Antitabaco haya calado de manera especial, aunque mucho me temo que no sea esa la razón. Definitivamente, la responsabilidad recae en todos nosotros.