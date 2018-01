‘Bright’, Will Smith y la lucha entre Netflix y Disney Netflix pretende con este nuevo filme dar un golpe sobre la mesa dentro de la batalla que mantiene con Disney por controlar el mercado audiovisual a nivel mundial

Disney da miedo. La productora de Mickey está acaparando cada vez más trozos del pastel audiovisual estadounidense. Su última adquisición, la Fox (por la módica cifra de 52,4 billones de dólares), le deja en una situación envidiable para aumentar su liderazgo cinematográfico a nivel mundial en los próximos años.

Se da la circunstancia de que la citada Fox posee un alto porcentaje de las acciones de Hulu, uno de los servicios de suscripción de vídeos bajo demanda más potentes de Estados Unidos. De hecho, Disney ha hecho este movimiento cuando Hulu se ha dado a conocer a nivel mundial, no en vano, una de las series más exitosas del año, ‘The Handmaid’s Tale’, es suya.

Este movimiento, esperado viendo como desde hace años Disney se está comiendo todo el mercado gracias a las permisivas leyes americanas que permiten sin problemas los monopolios, deja a Netflix en una situación complicada. Por eso, sabiendo que van a perder entre este año y el próximo todos los productos que tengan que ver con Disney (que son muchos), están incrementado sus producciones propias.

'Bright', nueva película de Netflix.

Hasta ahora, Netflix había apostado sobre todo por hacer series de mucha calidad (‘Stranger Things’, ‘Narcos’, ‘Mindhunter’, ‘House of Cards’) y películas para el gran público (sobre todo comedias). Pero, teniendo en cuenta que Disney posee los derechos de ‘Star Wars’, de la Marvel y de casi todo el cine de acción/ciencia ficción/superhéroes/series míticas que revientan el mercado, parece que están intentando cambiar su política.

Por todo esto, han producido ‘Bright’. Era necesario. Es difícil conseguir tener éxito juntando al director de la última peli de moda, un actor de acción venido a menos y el mundo de ‘El señor de los anillos’ metido con calzador en una Los Angeles distópica. Pero ‘Bright’ está triunfando entre la audiencia. Las duras críticas que ha recibido la película han multiplicado su ya de por sí agresiva campaña publicitaria.

Netflix se la ha jugado, ha apostado fuerte por un producto porque lo necesitaba y, de momento, está triunfando. De hecho, ya han anunciado una secuela.

El gran éxito de 'Bright'

Netflix ha conseguido un gran éxito con 'Bright'.

David Ayer, el director de ‘Escuadrón Suicida’, fue el elegido por Netflix para encargarse de ‘Bright’. Y, la verdad, el resultado final de ambos filmes es parecido: éxito en taquilla y fracaso con los críticos.

Como en la anterior película de Ayer, Will Smith es el protagonista. Después de intentar, sin éxito, cambiar el rumbo de su carrera con papeles que no le venían bien o metiendo a su hijo con calzador en algunas de sus producciones, el protagonista de ‘Men in Black’ vuelve a vestirse de policía, el traje que mejor le sienta. ‘Bright’ le viene como anillo al dedo.

Hablando del guion del filme, la idea de mezclar en Los Angeles a los personajes de ‘El señor de los anillos’ (hombres, orcos y elfos) es lo que le da originalidad a la película. El compañero de Smith en la policía es un orco, el primero de su raza en el cuerpo, y sufre todo tipo de ataques racistas.

Esta coctelera funciona para la taquilla, pero hay que decir que la película deja mucho que desear. La historia está cogida con pinzas y, lo que parece que va a ser una película racial acaba convirtiéndose en una locura sobrenatural difícil de digerir. Es cierto que Ayer consigue darle cierto ritmo a su historia, por lo que el filme no se hace pesado. Totalmente prescindible, pero no pesado.

Aun así, más allá de la calidad del filme, lo que está claro es que Netflix ha conseguido su objetivo: darle a sus subscriptores un producto apetecible, consumido masivamente y que recuerda a algunos éxitos de taquilla recientes. Para luchar contra Disney hay que usar sus mismas armas, aunque éstas tengan poco que ver con el buen cine.

Hay que decir que ‘Bright’, a pesar de tener muchos defectos, puede ser considerada una obra maestra si la comparamos con cualquiera de las infumables comedias de Adam Sandler que inundan los contenidos de Netflix. Más Will Smith y menos Sandler, por favor.

Los estrenos de enero en Netflix

'El rey de la polca' es una de las nuevas películas de Netflix.

Estas son las 14 películas que Netflix incorpora en España en el mes de enero:

- Super Dark Times (1 de enero)

- El último rey de Escocia (1 de enero)

- La oscuridad (1 de enero)

- Desmadre de padre (1 de enero)

- Alicia a través del espejo (3 de enero)

- La bruja (7 de enero)

Good Time (11 de enero)

- El rey de la polca (12 de enero)

- The Open House (19 de enero)

- Dioses de Egipto (19 de enero)

- Un gesto estúpido e inútil (26 de enero)

- Es la jefa (28 de enero)

- Warcraft: El origen (28 de enero)

- La llamada (29 de enero)