Las 6 nuevas series de televisión que se estrenan en Mayo de 2017

La enorme cantidad de estrenos seriéfilos que ha habido en marzo y abril de este año 2017 han provocado que escaseen las novedades en mayo, pero sin embargo, aún quedan títulos a los que prestar atención durante este mes.

Sin duda, es un mes en el que los regresos (que comentaré en breve) son el plato fuerte para los seriéfilos, pero por si aún os queda algún hueco en vuestras agendas, aquí tenéis las nuevas series a las que podéis engancharos.

La Casa de Papel (Estreno 2/5/17 en Antena 3)

Empezamos este repaso con un interesante estreno que nos llega desde nuestro país. La Casa de Papel nos presenta un thriller policial en el que los protagonistas son un grupo de ladrones dispuestos a dar un golpe maestro en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Repleta de caras conocidas, la serie recupera a la genial Alba Flores de Vis a Vis (Maggie Civantos está inmersa en Las Chicas del Cable) para este show en el que hay tres frentes: Los ladrones, los policías y un grupo de rehenes.

El show promete acción y suspense y se espera que sea el éxito español destacado de este año en lo que a series se supone.

Anne (Estreno 12/5/17 en Netflix)

Netflix nos trae la nueva adaptación del clásico “Ana de las Tejas Verdes”, y como siempre, lo hace ofreciéndonos una temporada completa que, de momento, no sabemos si tendrá continuación.

En esta serie, conoceremos a una chica que es adoptada de forma errónea (esperaban un chico) por una pareja de hermanos que residen en una pequeña población isleña de Canadá.

La chica, Ana (Anne) diferente al resto, se ira ganando el cariño de todo el mundo por su forma de ser, su ingenio y su espontaneidad.

I love Dick (Estreno 12/5/17 en Amazon Prime Video)

Disponible también en nuestro país gracias a la plataforma de Amazon, I Love Dick nos presenta una comedia protagonizada por Kevin Bacon. Este interpreta a un escritor que vive de forma intensa en una localidad rural y que acaba convirtiéndose en objeto de una directora que se ha mudado a dicho lugar con su marido tras un pequeño revés en la vida.

La serie ha sido creada por Jill Soloway (la creadora de Transparent) y adapta una novela en la que los sentimientos de y deseos de personas maduras son escudriñadas para regocijo del público adulto.

Downward dog (Preestreno 17/5/17 en ABC)

La fecha de estreno de esta serie me tiene un poco despistado. Supuestamente, el día 17 de mayo tendremos un adelanto de este show que adapta una webserie, pero no he encontrado cuando continuará su emisión.

En cuanto a la historia y su formato, es realmente original. Downward Dog está narrada por Martin, el perro de Nan (Allison Tolman). Este se encuentra un tanto frustrado porque desde que su dueña se quedó soltera, sus paseos han disminuido y Nan ya no parece interesada en pasar tanto tiempo con él. Mientras que su perro divaga sobre esto, Nan intenta rehacer su vida y prosperar en el trabajo, pero Martin acaba destrozando su presentación estrella y ambos tendrán que enfrentarse a una clase de educación canina.

Sin duda, es un planteamiento original para una serie cómica y la ABC espera triunfar con el público de la misma forma que lo hizo la web serie en la que se basa esta Downward Dog.

Somewhere Between (Estreno 24/5/17 en ABC)

ABC trae al mercado occidental la adaptación de la serie coreana God´s Gif: 14 Days, un show que aúna drama policial con ciencia ficción. En Somewhere Between, Paula Patton (Ley y Orden) interpreta a una madre que descubre como viajar en el tiempo para evitar el asesinato de su hija.

La serie, podría estar compuesta solamente por diez episodios, pero dependiendo del éxito, podría alargarse.

La guapa Laura Patton protagoniza esta historia de la que aún no hay tráiler

Still Star-Crossed (Estreno 29/5/17 en ABC)

Parece que el mes de Mayo, la ABC será quien se lleve el gato al agua en materia de series y su última propuesta es una adaptación de la novela Still Star-Crossed que llega de la mano de Shondaland, la productora de Shonda Rhimes (Anatomía de Grey y Cómo defender a un asesino).

Still Star-Crossed (serie que vino a rodar a Salamanca) sirve como secuela del clásico de Shakespeare Romeo y Julieta y nos presenta a amigos y familiares de los amantes fallecidos sufriendo las consecuencias de un suceso que no ha hecho gracia al príncipe de Verona.

Así pues, la historia sigue a Rosalinda (prima de Julieta y primer amor de Romeo) que tras la muerte de sus padres ve como si estatus social mengua, siendo obligada a trabajar como sirvienta, para luego, ser obligada a casarse con Benvolio Montesco, uno de los mejores amigos de Romeo y responsable de la muerte de los enamorados.

Desde luego, es una propuesta interesante para los apasionados de la obra de Shakespeare y demuestra que, tanto en los libros, como en la televisión, hay vida tras los clásicos.