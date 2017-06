Las 5 noticias de series más importantes de la 5ª semana de Junio (2017)

Algunas nuevas cadenas y plataformas de televisión están empezando a ver que la burbuja de las series de televisión comienza a desinflarse. Un ejemplo de ello lo tenemos es Netflix, plataforma líder a nivel mundial que, pese a su éxito, en las últimas semanas ha cancelado shows como Sense 8, The Get Down o Girlboss.

Pese a eso, hay quienes quieren seguir subiendo las apuestas y sorprendentemente, el canal de producciones documentales y cine independiente Sundance TV ha anunciado recientemente en Bilbao que apostará por el formato serie, desvelando los títulos y argumentos de diez nuevas series que llegarán a su parrilla.

La información de estas nos llega gracias al portal especializado en cine y televisiónSensacine.com y aunque allí podéis ver la información ampliada, os comento por encima de que van las apuestas seriéfilas de Sundance TV.

Para empezar, tenemos “The Windsors”, una sátira sobre la realeza británica. También en clave de comedia, tenemos “Miranda”, un show casi autobiográfico sobre la actriz y comediante inglesa Miranda Hart.

En un ámbito más serio tenemos “Deep Water” y “The Forest”. La primera es una miniserie australiana en la que dos detectives investigan una serie de asesinatos y desapariciones con signos comunes en Bondi (Sydney). Por su parte, la francesa “The Forest” indaga en el misterio de un bosque en el que la profesora de unos estudiantes desaparecidos apareció sola cuando era pequeña.

En la línea de dramas, tenemos “Apple Tree Yard”, una serie sobre una respetada científica que ve como su vida se desploma cuando una relación apasionada convulsione por completo su entorno social, y “Striking Out”, una historia sobre infidelidades y corrupción política que tiene sello irlandés.

Para aumentar la variedad, Sundance también presentará “Aber Berge”, un drama legal noruego sobre abogados y como estos viven ciertos dilemas morales, y el thriller “Aceptable Risk” que sigue los pasos de Elaine Cassidy, una mujer que introducirá en una red de delincuencia para descubrir la verdad sobre el asesinato de su marido.

El lado histórico de las series de Sundance recae en “Texas Rising”, un show con un reparto impresionante (incluye a Brendan Fraser, Crispin Glover, Jeffrey Dean Morgan, Thomas Jane y Ray Liotta) que nos lleva hasta el año 1836 para mostrar la difícil situación en la que se encontraba Texas en aquella época en la que México la reclamaba para sí y era constantemente asediada por los nativos americanos.

Por último, también hay que mencionar la serie “Fangar: Prisioners”, un show protagonizada por una joven con problemas de drogas que deja en coma a su padre. La serie incidirá en los motivos para dicho comportamiento.

Sin duda, la variedad sigue siendo el plato fuerte de las series, y esperemos que la calidad también esté presente en ellas.