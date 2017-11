Las 11 series que no te puedes perder este noviembre

Godless (Netflix)

'Godless', el nuevo western femenino de Netflix.

La esperada 'Godless' estrena los seis episodios de su primera temporada el 22 de noviembre.

'Godless' es un western diferente, en el que las mujeres son protagonistas, como deja claro el cartel de la serie: "Welcome to no man's land" (bienvenidos a la tierra que no pertenece a los hombres).

El famoso criminal Frank Griffin (Jeff Daniels) y su banda de criminales buscan venganza. Durante su huida, busca refugio en la casa de la viuda Alice Fletcher (Michelle Dockery), que vive en un aislado pueblo minero que es administrado por mujeres. Cuando corre el rumor de que Griffin se dirige hacia allí, todos los del pueblo se unen para defenderse de la banda.