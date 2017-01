El PSOE corteja a Echenique prometiÃ©ndole disparar la deuda pÃºblica de AragÃ³n

El Gobierno aragonés PSOE-Chunta que preside el socialista Javier Lambán ha trasladado a Podemos su propuesta de presupuestos para 2017, que contempla aumentar el gasto público en más de 250 millones de euros y endeudar a la Comunidad en otros 440 millones de euros.

El documento, según ha insistido el Gobierno aragonés, recoge el espíritu de los acuerdos de investidura que Lambán firmó con Podemos tras las elecciones autonómicas de 2015. Ahora, tras meses de distanciamiento entre ambos partidos, el PSOE insiste en llamar a la «responsabilidad» y al «diálogo» al partido liderado en Aragón por Pablo Echenique.

Podemos lleva meses negándose a negociar el proyecto de presupuestos, y el PSOE -que ha cerrado cualquier negociación alternativa con el PP- afirma que no presentará las cuentas al Parlamento regional si no cuenta de antemano con la garantía de que el partido de Echenique las votará a favor.

El portavoz del Gobierno aragonés, el socialista Vicente Guillén, junto a su compañero de filas y consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, presentaron este miércoles el borrador de presupuestos. No es un proyecto presupuestario. Y no llegará a serlo si Podemos no garantiza de antemano que lo apoyará. De no ser así, el Gobierno aragonés optará por capear todo el año con la prórroga de los presupuestos de 2016, lo que le entorpecerá seriamente la gestión y la impedirá poner en marcha nuevos proyectos de gasto.

Junto a Guillén y Gimeno compareció el único consejero de la Chunta en el Gobierno aragonés, José Luis Soro. Los tres insistieron en lanzar el mismo mensaje a Podemos: estas cuentas reflejan el espíritu del «gobierno del cambio político» que se tejió en Aragón tras las elecciones autonómicas de 2015, y recoge los compromisos alcanzados por el PSOE y la Chunta con Podemos e IU.

150 millones más para sueldos y gasto corriente

El cortejo presupuestario que han emprendido con Echenique ha dado como resultado un borrador de cuentas para 2017 que prevé elevar en más de 100 millones de euros el gasto en sueldos del Gobierno aragonés -unos 70 para pagar aumentos de plantillas, que en gran parte se han ido produciendo, y el resto para costear el abono del 25% de la extra de 2012 que aún se adeuda a los empleados de esta Administración autonómica y para sufragar el previsible aumento salarial del 1% para la plantilla-.

También contempla elevar en 41 millones de euros el gasto corriente. Son las dos partidas de gasto público que más aumentarían este año. El resto se concentra en otros capítulos presupuestarios, entre ellos las inversiones, aunque en este caso de forma más moderada, con un incremento de 24 millones de euros respecto al presupuesto que se aprobó a principios de 2016.

Mil millones prestados para cuadrar las cuentas

En total, el borrador presentado por el Gobierno aragonés y con el que quiere ganarse el voto de Podemos prevé un gasto público total para 2017 de 5.577 millones de euros, 468 millones de euros más de lo que recogía inicialmente el presupuesto de Aragón de 2016. Para cuadrar estas cuentas, el Gobierno aragonés prevé endeudarse en casi mil millones de euros durante el presente año, aunque 524 de ellos los dedicaría a saldar parte de la deuda pública que arrastra, con lo que en términos netos el endeudamiento financiero del Ejecutivo autónomo se incrementaría en 2017 en 440 millones de euros.

Los tres consejeros que han comparecido para presentar y defender públicamente este borrador de presupuestos para 2017 han insistido en remarcar que las cuentas que proponen apuestan por las políticas sociales, por contribuir a consolidar la recuperación económica y la generación de empleo, y no contemplan subida alguna en la presión fiscal de los impuestos autonómicos.

Si el Gobierno de Lambán no logra aprobar sus presupuestos para 2017, la prórroga de las cuentas de 2016 le supondría, de entrada, renunciar al gasto extra de más de 250 millones de euros que pretende llevar a cabo a lo largo del presente año.