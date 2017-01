Podemos ridiculiza al Gobierno de LambÃ¡n y califica de Â«pasticheÂ» su borrador de presupuestos

Podemos ha ridiculizado al Gobierno aragonés PSOE-Chunta que preside el socialista Javier Lambán a vueltas con el borrador de presupuestos que ha presentado el Ejecutivo para 2017 y que lleva tiempo intentando negociar con el partido de Echenique. La respuesta de Podemos al nuevo intento de negociación lanzado desde el PSOE ha sido una cascada de descalificativos al borrador de presupuestos y hacia el propio Gobierno de Lambán.

La portavoz parlamentaria de Podemos, Maru Díaz, considera que el documento que este martes hizo público el consejero aragonés de Hacienda, Fernando Gimeno, es un «pastiche», «poco más que un boceto escrito en una servilleta». Según Díaz, no puede ser considerado realmente como un borrador, porque solo expone las grandes cifras de gasto e inversión, pero no la relación completa de partidas y conceptos.

Pese a ello, Echenique ha convocado a la cúpula de Podemos en Aragón –su Consejo Ciudadano Autonómico- para analizar el documento este viernes y adoptar una posición política al respecto. Aun con todo, la propia Maru Díaz ha reconocido que de esa reunión difícilmente saldrán conclusiones efectivas, porque el borrador económico que les ha enviado el Gobierno aragonés no recoge la lista detallada de gastos e ingresos y, por tanto, resulta imposible analizarlo.

Fuentes del Gobierno aragonés han replicado a Podemos que ese borrador se corresponde con lo que les reclamó el partido de Echenique para entablar una posible negociación. Y han precisado que si lo que quieren es el listado presupuestario al completo, están dispuestos a exponérselo.

Mientras tanto, desde Podemos siguen elevando el tono de sus críticas contra Lambán y su Ejecutivo –cuya investidura facilitaron tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015-. Maru Díaz ha acusado al Gobierno PSOE-Chunta de «falta brutal y absoluta de seriedad», de someterles a «una tomadura de pelo continuada» y de dedicarse a «ganar tiempo» instalándose en «una ambigüedad intencionada».

Críticas cruzadas

El Gobierno de Lambán ha descargado sobre Podemos la responsabilidad de que Aragón disponga de presupuesto este año o tenga que conformarse con una prórroga de las cuentas de 2017 que tumbarían gran parte de inversiones y de partidas de gasto que se habían previsto, varias de ellas fruto de iniciativas aprobadas en las Cortes regionales con el concurso de Podemos. Mientras tanto, desde el partido de Echenique devuelven las culpas y responsabilizan en exclusiva al Gobierno regional por esta situación.

La portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón ha dado hoy un nuevo giro a la posición expresada hasta ahora por su partido. Tras meses negándose a negociar un borrador de presupuestos –que es lo que pretende Lambán-, ahora dicen estar dispuestos a hacerlo. El cambio de postura se ha producido después de que el consejero de Hacienda recordara este miércoles que no cabe negociación posible una vez que el proyecto de presupuestos es presentado en las Cortes, porque la ley impide realizar grandes cambios, más allá de pequeños retoques en algunas partidas.

Podemos, hasta ahora, había conminado al Gobierno aragonés a presentar el proyecto de presupuestos ante las Cortes, algo que ponía como condición para cualquier posible negociación. Ahora, Maru Díaz ha dicho que retiran esa condición y que están dispuestos a negociar un borrador previo, pero siempre y cuando tengan acceso a la información completa y pormenorizada de ingresos y gastos, no solo al resumen de las grandes cifras.

El Gobierno de Lambán hace meses que dejó claro –y se mantiene firme en la misma postura- que no presentará proyecto de presupuestos ante las Cortes de Aragón si previamente no ha llegado a un acuerdo con Podemos que le garantice sus votos para que pueda salir adelante. El PSOE se niega a una negociación alternativa con el PP si le falla Podemos, y prefiere prorrogar las cuentas de 2016 si no alcanza un pacto presupuestario con el partido de Echenique.