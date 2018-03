Rajoy pide comparecer en el Congreso para tener un debate monográfico sobre las pensiones El presidente del Gobierno quiere que el Pleno se celebre en 10 o 12 días: «Será el más importante de la legislatura»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves, en una entrevista en Telecinco, que va a pedir la comparecencia en el Congreso de los Diputados para mantener un debate monográfico general sobre las pensiones. Será en 10 o 12 días, y Rajoy explicará la posición del Gobierno e invitará a los grupos a exponer sus posturas. «Puede ser el Pleno más importante de esta legislatura», ha advertido.

Sobre las pensiones, Rajoy ha defendido su posición: «Entiendo perfectamente la reivindicación de los pensionistas, pero la recuperación económica no ha llegado donde todos queremos y no hay recursos suficientes, pero llegará». «Hemos subido las pensiones, poco, a lo largo de los años de la crisis. Ahora que hay recuperación quieren que se suban más las pensiones, lo entiendo, pero tengo que tener una visión general». «No podemos gastar lo que no tenemos», ha advertido.

«No es un problema de que yo no quiera subir las pensiones, yo quiero, pero es un problema de recursos. Voy a pedir comparecer en el Congreso para tener un debate sobre las pensiones», ha anunciado. Será un monográfico sobre pensiones, en 10 o 12 días. Se lo pidió Podemos, para hablar de sostenibilidad, pero Rajoy quiere «un debate general, qué proponen unos, qué hacen otros».

Rajoy se ha mostrado optimista sobre la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018. Ha confirmado que el Consejo de Ministros los aprobará el próximo 23 de marzo, viernes. El presidente ha explicado que ya ha mantenido contactos con grupos parlamentarios y cree que Ciudadanos finalmente apoyará las cuentas, aunque de momento no hay un acuerdo cerrado con nadie. «Pero hay buena disposición al acuerdo». «Sánchez debería ser más prudente y apostar por el equilibrio y la estabilidad», ha señalado, en referencia a la petición de adelanto electoral que ha hecho el líder del PSOE si no se aprueban los Presupuestos.

El presidente ha quitado importancia a la mala relación con Ciudadanos: «Los pequeños asuntos deberíamos dejarlos a un lado». Respecto a la dimisión de la senadora Barreiro, por estar imputada, Rajoy ha pedido esperar a ver qué dice el Supremo: «Si dice que no ha hecho nada, tenemos un problema...». «Hacer depender unos Presupuestos de que dimita o no una señora, de la que yo tengo una buena opinión, no me parece justo».

Sobre la última ocurrencia de Puigdemont y los independentistas, para crear una especie de Gobierno paralelo en Bruselas, Rajoy lo ha tachado de demencial: «No se me ocurre ningún calificativo para definir esas ideas. Es demencial y disparatado». «Hay que elegir una persona que esté en España, que no esté en la cárcel y que no tenga problemas con la Justicia. Y esa persona tiene que cumplir la ley. Pido que se elija ya un presidente de la Generalitat que no tenga problemas con la Justicia. Todo lo demás es una broma». Por cierto, ha recordado que la señora Artadi no tiene ningún problema con la Justicia».

En el Congreso Mundial del Móvil, «quedó claro que hay gente que no es capaz de cumplir con sus obligaciones institucionales y han rayado la mala educación», ha señalado, en referencia al plante de Ada Colau y Roger Torrent al Rey en Barcelona. «Ir allí a tener malos gestos solo vale para destruir».

El presidente se ha referido a los mensajes de Puigdemont en los que decía que había ganado La Moncloa: «Moncloa no está en ninguna competición, Quien va a ganar es España. Esto es una nación, no es una pandilla de aficionados. Es evidente que va a ganar la ley, el Estado de Derecho, la unidad nacional y la soberanía nacional. Son principios básicos de la Unión Europea. Va a ganar España, la lógica, la razón y el sentido común».

«Suelo empezar a preocuparme por las encuestas un mes y medio antes de las elecciones», ha reconocido Rajoy. «Hay que esperar a que lleguen las elecciones, el PP tiene mayor desgaste por estar en el Gobierno, pero la gente acaba reflexionando, hace un balance de conjunto».

Rajoy ha reiterado que piensa presentarse de nuevo a las elecciones: «Es mi intención presentarme a las elecciones si mi partido quiere». «La gente será la que diga si mi tiempo ha pasado», ha subrayado.

La semana que viene nombrará al nuevo ministro de Economía, y se ha limitado a dar alguna pista más. «Él no lo sabe», ha dicho sobre el que será el nuevo ministro. Aunque acto seguido ha precisado que no tiene por qué ser un hombre. «Puede ser, o no».