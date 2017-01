La economía española cerrará este año con un crecimiento en el entorno del 3,2%, muy por encima de la media de los países europeos, y eso a pesar de la incertidumbre política que ha habido en el país durante casi todo 2016. ¿El secreto? Además de las reformas emprendidas en los últimos años, factores como el bajo precio del petróleo y la política monetaria del BCE, que ha inundado de dinero barato toda Europa, han actuado como vientos de cola. La cuestión ahora es poder mantener el ritmo de crecimiento y de creación de empleo, alrededor de 500.000 nuevos puestos de trabajo anuales en los dos últimos ejercicios, en un entorno menos favorable, ya que el precio del petróleo ha empezado a repuntar y la reciente subida de tipos en EE.UU. podría trasladarse progresivamente a Europa si la inflación repunta.

Además, la fiebre proteccionista que parece azotar a medio planeta al calor del avance de los populismos introduce nuevos elementos de incertidumbre. Las citas electorales en países como Francia o Alemania serán determinantes en el año que está a punto de comenzar. Especialmente para una Eurozona cuyo crecimiento sigue al ralentí y que aún registra periódicos momentos de tensión, como el reciente episodio del sistema financiero italiano. Y que aún tiene pendiente la negociación política del Brexit.

Pero al margen de un contexto repleto de incógnitas, los expertos consultados para este reportaje parecen coincidir en que la clave para apuntalar la recuperación se debe interpretar en clave interna. La aritmética electoral ha dibujado un mapa parlamentario que empuja a buscar grandes acuerdos sobre las grandes reformas pendientes (pensiones, financiación autonómica, educación...), pero que también podría acabar provocando justo el efecto contrario. La posibilidad de que se acabe dando marcha atrás en las reformas ya implantadas, como la laboral, no es un escenario improbable.

En este sentido, el FMI en su último informe sobre nuestra economía, reconoce los logros alcanzados en estos últimos años, aunque al mismo tiempo adverte que «es fundamental preservar lo que se ha logrado con las reformas. España debe avanzar más para mantener su dinamismo , reducir las vulnerabilidades y las debilidades que aún existen, por lo que es fundamental centrarse en reiniciar una consolidación fiscal gradual con el fin de situar el alto volumen de deuda en una firme trayectoria descendente, reducir el elevado desempleo estructural y de larga duración y elevar el lento crecimiento de la productividad de las numerosas pymes».

Una prueba de que la coyuntura va a cambiar es que el propio Gobierno ha cifrado la previsión de crecimiento económico en el 2,5% para 2017, y las perspectivas es que en los años siguientes la tónica sea la misma, fruto de que no se esperan cambios sustanciales en la productividad del empleo y en el mencionado desempleo estructural.

La tesis del FMI es que «las reformas aplicadas por parte del Gobierno han atenuado la tendencia a la desaceleración económica estos años y son prueba de que, con medidas estructurales adicionales, se pueden mejorar las perspectivas de crecimiento a medio plazo».

Según la entidad presidida por Christine Lagarde, el Gobierno «puede permitirse un aumento de los ingresos con una reducción gradual de las excenciones del impuesto sobre el valor añadido, de modo que su recaudación se asemejaría más a la de otros países de la UE». En esta receta fiscal, que el Ejecutivo parece haber atendido solo en parte, el organismo de Washington también ve margen para aumentar «los impuestos especiales y las tasas medioambientales, y abordar las ineficiencias y tratamientos diferenciados del sistema tributario. Junto con la reducción ya adoptada de los tipos de los impuestos de sociedades y sobre la renta de las personas físicas, estas medidas recaudatorias permitirían trasladar la carga tributaria de forma favorable al crecimiento, de la fiscalidad directa a la indirecta».

Por el lado del gasto, el FMI plantea «revisiones en profundidad de las partidas de sanidad y educación, al tiempo que se deberían poner en marcha sistemas de protección para los grupos vulnerables y mejorar la eficacia de los programas de gasto directamente dirigidos al empleo y al crecimiento, como las políticas activas de empleo y los destinados a la investigación y desarrollo públicos».

En cuanto a la reforma de la financiación autonómica, una de las eternas asignaturas pendientes de España, el Fondo cree que «sin reforma habrá un serio riesgo para la consecución de los objetivos fiscales, de modo que habría que dar a las Comunidades mayor capacidad de movilización de sus propios ingresos, al tiempo que deberían ligarse las transferencias a los resultados, a fin de incentivar avances en áreas como la aplicación de la Ley de la Unidad de Mercado y las políticas activas de empleo».

Otra de las instituciones que nos vigila de cerca es la Comisión Europea, con el titular de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, a la cabeza. El último informe de Bruselas sobre nuestra economía, publicado en noviembre, advertía ya que el año 2017 será peor y rebajó el crecimietno hasta el 2,3%. En materia de déficit tampoco se mostró más condescendiente ya que cree que el desfase de las cuentas públicas de nuestro país en 2017 alcanzará el 3,8% del PIB y como el objetivo que tenemos fijado es del 3,2% habrá que hacer un ajuste de un 0,6% del PIB, equivalente a 5.500 millones de euros. El Gobierno español se ha mostrado confiado estos últimos meses en que cumplirá las metas impuestas por Bruselas.

Sin embargo, el comisario Moscovici, aseguraba en una reciente entrevista con ABC, que «la Comisión Europea siempre tiene razón en sus previsiones de déficit, como se ha demostrado a lo largo de estos años. En todo caso aún no tenemos los Presupuestos con lo que aún puede haber cambios pero, a primera vista, nuestra diferente previsión tiene su origen en el diferente cálculo que hacemos de la previsión de crecimiento económico y de los ingresos fiscales que se derivan de él». Al margen de los fríos datos, la Comisión Europea considera que la demanda interna continuará siendo el principal motor del crecimiento económico, junto a la actividad del sector exterior. En cuanto al paro, uno de los problemas casi endémicos de España, la previsión de Bruselas es que continúe rebajándose en los próximos años pero, pese a ello, se situará en el 16,5% de la población activa en 2018, una cifra altísima para este indicador.

Y en todo este marasmo de cifras, los analistas muestran cierto consenso en que hay que seguir adelante con las reformas estructurales ya que, aunque con desigual impacto, han sido positivas por ejemplo en creación de empleo, aunque en este caso no han sido suficientes para reducir la temporalidad y el desempleo de larga duración. En materia de salarios sorprende que la mayoría de los expertos aboga por alzas, siempre y cuando vengan aparejadas de un aumento de la productividad. Los analistas también coinciden en pedir también mayor control en el gasto para que el esfuerzo tributario no ahogue a empresas y consumidores.

Otro de las previsiones en que coinciden es la de los tipos de interés: el actual escenario puede empezar a tocar fin en 2018, de modo que a partir de la segunda mitad de 2017 el Euribor, índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas, podría empezar a subir de manera moderada. Al margen de este impacto más bien doméstico, las partidas de financiación de la deuda, tanto pública como de las empresas, también acabarían aumentado significativamente su coste. En otras palabras, uno de los principales factores del viento de cola que empujaba a la economía española se agota. La pregunta del millón es si se podrá seguir creciendo en este escenario más adverso de forma sólida y a un ritmo sostenido que permita seguir creando empleo.

Por último, el reto más importante durante los próximos años será el de incrementar los salarios. A corto plazo, la remuneración media continuará cayendo. Esto no es sino la consecuencia de un «efecto composición»: los trabajadores que encuentren empleo lo harán a un salario inferior a aquel que ganan aquellos que actualmente tienen un puesto de trabajo. Una vez que se absorba el elevado desempleo generado por la crisis, el crecimiento de los salarios estará determinado por el aumento de la productividad laboral, que depende crucialmente del capital humano. Aquí, habrá que trabajar en dos frentes. Por un lado, es necesario elevar la calidad de la educación y, al mismo tiempo, reducir la tasa de abandono escolar temprano. Sin embargo, existe una proporción elevada de la fuerza laboral que ya ha abandonado el sistema y que lo ha hecho con un nivel educativo poco adecuado para las necesidades actuales de las empresas. Para estas personas, es necesario fomentar una modernización de las políticas activas y pasivas de empleo que les permita acceder a un puesto de trabajo mejor remunerado.

Respecto al empleo, uno de los principales escollos será la incertidumbre que se pueda observar sobre el marco legal que habrán de enfrentar las empresas durante los próximos años. En particular, recientes decisiones jurídicas, junto con el debate sobre la reforma laboral en el Congreso, pueden elevar la incertidumbre sobre la contratación y la inversión. Todos los análisis que se han realizado al respecto de los efectos de la reforma laboral apuntan a que ha tenido beneficios que justifican su mantenimiento, al mismo tiempo que ponen de manifiesto la insuficiencia de las medidas aplicadas, sobre todo para reducir la temporalidad y el desempleo de larga duración.

Uno de los factores sobre los que se ha sustentado la recuperación de la economía española ha sido la caída de los tipos de interés. Su efecto sobre el crecimiento del consumo y de la inversión se ha transmitido no por el canal convencional del estímulo al aumento del crédito, sino por la vía de una intensa reducción de los pagos por intereses de unos hogares y empresas que estaban muy endeudados.

Para ir resolviendo todos estos problemas, necesitaríamos un ciclo largo de crecimiento sin sobresaltos que nos permitiese reducir el paro a niveles soportables, mejorar los salarios y reducir la precariedad en el empleo y recortar la deuda pública hasta niveles que nos den un cierto margen ante la próxima recesión. Por desgracia, hay demasiados factores de incertidumbre ahí afuera como para pensar que tenemos la tranquilidad asegurada, pero intentemos al menos no pegarnos nosotros mismos un tiro en el pié. Seguramente hay margen para afinar y suavizar algunas de las reformas recientes y para reforzar la red de apoyo a los que más lo necesitan, pero no lo hay para improvisados desahogos populistas que, seguramente con la mejor de las intenciones, acabarían perjudicando especialmente a aquellos a los que se quiere ayudar. En este capítulo entrarían algunas ocurrencias recientes en materia de pensiones, salario mínimo, gasto público e impuestos o negociación colectiva que podrían tener efectos muy adversos sobre la creación de empleo o poner a nuestras cuentas públicas en una senda difícilmente sostenible.

España empieza por fin a medio salir del agujero en el que nos ha sumido la peor crisis económica que hemos sufrido en más de medio siglo. Tras seis años nefastos, en los dos últimos ejercicios hemos vuelto a crecer y a crear empleo y hemos conseguido estabilizar la deuda pública. Pero queda mucho por hacer. Seguimos teniendo más de cuatro millones de parados, de los cuales más del 40% llevan más de dos años sin trabajar. El elevado paro de larga duración es un componente importante, pero no el único, de una preocupante situación social caracterizada por un fuerte deterioro de los indicadores de pobreza y desigualdad en los últimos años. También sigue siendo preocupante la situación de nuestras cuentas públicas, con un nivel de deuda superior al 100% del PIB y un déficit por encima del 5% al cierre de 2015.

De cara al año que entra, la primera prioridad de la política económica española tiene que ser no pifiarla. O dicho de una forma algo más técnica, no hacer nada que pueda poner en peligro la recuperación o la vuelta gradual al equilibrio presupuestario.

En este panorama global, la magnitud de la transformación a la que nuestra economía se ha visto sometida tras la crisis ha tenido un impacto desigual en la sociedad. Persisten importantes retos sociales y económicos de carácter estructural que necesitan de la continuación del crecimiento y la creación de empleo; la muy alta tasa de paro es la principal secuela de la devastadora recesión atravesada. Para sostener una expansión razonable en los próximos dos o tres años, a un ritmo en torno al 2,5% PIB, es necesario avanzar en un proceso de reformas consensuadas y que no se reviertan las implementadas en los últimos años. Solo así se podrá dar respuesta a los importantes desafíos a los que nos enfrentamos.

La economía española habrá cerrado 2016 con un crecimiento del PIB del 3,2%, pese al escenario internacional más complejo en el que se ha desenvuelto y a la incertidumbre institucional vivida en la primera parte del año pasado. Este robusto crecimiento ha permitido que España recupere finalmente su nivel de PIB previo a la crisis. Crecimiento económico y creación de empleo han seguido retroalimentándose respectivamente. También el sector exterior español avanza de manera muy positiva: aumentan las exportaciones de bienes y de servicios, tanto turísticas como no turísticas. De esta forma, la economía española se sitúa al frente de la eurozona en cuanto a crecimiento económico, creación de empleo e impulso de las exportaciones.

Si acertamos bien, sI no…

J.R. Pin Arboledas, profesor del IESE

¿Tenemos motivos para ser optimistas sobre el próximo año 2017? Algunos. Hay causas de la crisis que se ha superado; los síntomas positivos han dejado de ser coyunturales. 2017 puede ser el año de la postcrisis. Sin embargo, decisiones de política nacional e internacional producen inquietudes.

En la economía española, con los buenos datos macroeconómicos de 2016, 2017 podría ser un gran año para capear los problemas sociales de la economía nacional: paro, salarios bajos y financiación de pensiones. Podríamos crecer al 3% o más, crear medio millón de puestos de trabajo, mejorar las relaciones laborales y el pago de las jubilaciones si la política fiscal se centra en la reducción del gasto público y no en el mero incremento de ingresos tributarios. Si no se ahoga a las empresas, como en 2012 se empezó ahogando a los particulares al subir el IRPF. Si se olvidan los complejos radicales y se incrementa el IVA, reduciendo el IRPF, el impuesto de sociedades, y las cotizaciones sociales; lo contario que parece indicar las previsiones presupuestarias.

Impuestos: «No hay que ahogar a las empresas, como en 2012 se empezó ahogando a los particulares al subir el IRPF»

Podríamos ir muy bien, si la Reforma Laboral se profundiza en lugar de desmontarla, si se obvia la presión sindical, con manifestaciones a las que no van ya ni sus liderados. Si son las empresa,s en función de sus condiciones económicas, las que deciden mejorar sus salarios y no leyes que las empujen a ello aunque les hagan quebrar. Conseguir un modelo de relaciones laborales transformando el actual, que protege el puesto de trabajo, hacía otro que prime la protección del trabajador. Responsabilidad de la capacidad de la patronal y los sindicatos para llegar a acuerdos y, quizás, de la mediación de los partidos políticos en una re-edición de los famosos Pactos de la Moncloa.

A nivel global, vivimos en un contexto internacional incierto por las consecuencias del precio del petróleo, la ralentización de crecimiento de la economía China y los efectos de la subida de tipos en Estados Unidos. Además, las dudas sobre cómo afectará a la globalización las políticas proteccionistas de Trump o cuáles serán los efectos concretos de las medidas post-Brexit a la Unión Europea, impiden hacer previsiones más precisas.

En otras palabras: depende de lo que hagan los políticos internacionales; y, sobre todo, de lo que los españoles exijamos a los nuestros. Si no hay disolución anticipada este no sería un año electoral y, en consecuencia, un año para medidas sensatas y no populistas. Esperemos.