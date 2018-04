TRIATLÓN El británico Chris Roy arrasa en el Trihércules Cádiz 2018 La canaria Irene Fleitas se impone entre las féminas en una carrera dura por el viento pero brillante en su resultado

J. M. A. / R. L.

El británico Chris Roy ha sido el vencedor de la sexta edición del Trihércules Cádiz, con un tiempo de 1 hora, 2 minutos y 35 segundos. El escocés ha sido el dominador de la prueba, entrando en meta en solitario y con una buena ventaja sobre sus dos perseguidores.

Este triatleta independiente, que lleva seis años viviendo en España y es participante asiduo en las pruebas andaluzas, ha impuesto su ley en una brillante competición. Por su parte, en féminas ha resultado vencedora Irene Fleitas, del KD12 triatlón (1:28:26).

Roy y Fleitas ganaban este Trihércules Cádiz que se componía de 750 metros a nado en la Playa Victoria, 20 kilómetros de bicicleta con dos vueltas hasta Torregorda y, por último, el segmento a pie con 5 kilómetros por el Paseo Marítimo de la Tacita de Plata. El podio lo completaban Germán Rodríguez (Isbilya Sloppy Joe's) y Jesús Pulido (Utrera Acuática) en la categoría masculina y Vanessa Fernández de la Torre (Independiente) y Luis Marcos en la femenina (CD Cádiz Costa de la Luz).

Un Trihércules muy duro

«He salido tercero o cuarto del agua y los primeros kilómetros en la bici fueron complicados, en los que he tenido que pedalear solo», relata Roy. «Luego ya me he unido a los que iban por delante y mis sensaciones han sido buenas. Ahora estoy empezando a ganar competiciones y vencer en Cádiz es una ilusión. Voy al campeonato de España. Me gustaría competir por España aunque sea escocés».

Irene Fleitas, canaria que ha emigrado a Cádiz «por amor», reconocía la dureza de la prueba. «Las sensaciones han sido buenas. El mar estaba revuelto, en la bici se notaba mucho viento y ya, en la carrera, destrozada. Pero verte arriba siempre te da alas». Destacaba que «es mi primer TriHércules, uno de los mejores en cuanto a la organización».

Pese al tremendo temporal de los últimos días, el tiempo el viento amainaba en gran parte aunque infringía un punto de dureza a la prueba, y hasta salía el sol, dejando una agradable temperatura para arrancar a las 16 horas desde la Glorieta Ingeniero de la Cierva. Los triatletas señalaban la dificultad de nadar con el mar embravecido. Entre los competidores sobresalía el paratriatleta Raúl Galán, marcando un excelente tiempo.

Así se ponía fin a un Trihércules en el que hay que destacar la labor del Club Deportivo Cádiz Costa de La Luz, presidido por Juan Ignacio García Priego (director de la prueba). Los 400 participantes en esta competición son buena muestra del excelente resultado.