Salvi, descartado para Vallecas; complicadas opciones para Perea

El Cádiz CF contará con importantes ausencias en Madrid este fin de semana. En Vallecas ya se conocía la ausencia por sanción de Kecojevic, pero el central balcánico no será el único que se quedará sin jugar ante el Rayo.

Tampoco llega a tiempo Salvi, aquejado de molestias físicas durante el partido ante el Huesca. Ese percance le ha pasado factura al sanluqueño, que no ha entrenado durante la semana y no llegará a tiempo para este domingo. Sin lugar a dudas, una importante ausencia para Álvaro Cervera, pues el Cádiz CF se queda sin uno de sus grandes baluartes por la banda. «Salvi no llega a tiempo. Seguro que no», puntualiza el míster cadista.

Algua opción más tiene Alberto Perea, que también tuvo molestias físicas ante los oscenses y a día de hoy no ha entrenado. «Perea tiene una pequeña opción si este viernes entrenase, ya que no ha entrenado hasta ahora, pero lo veo difícil», asegura Álvaro Cervera.

Dani Romera, sin ritmo de competición

Sí está entrenando Dani Romera, que jugó sus últimos minutos hace un mes frente al Lorca en el Ramón de Carranza. Desde entonces ha permanecido en el dique seco. Por eso, la vuelta del atacante almeriense parece muy precipitada. «Dani Romera nos puede ayudar, pero lleva mucho tiempo parado para poder jugar. Ahora no está al ritmo necesario. Más adelante sí, pero ahora mismo no», afirma el entrenador cadista. Y puntualiza: «Con él tenemos la opción de poder jugar con dos delanteros, pero también es cierto que nos rompemos al salir de esa manera».

A fin de cuentas, Cervera, que confía en los posibles sustitutos, añade: «La baja de cualquier jugador de los que viene jugando siempre es importante».