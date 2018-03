Romera, Perea y la maldición de La Masía

Álvaro Cervera ha anunciado en la rueda de prensa previa al choque que va a enfrentar Osasuna y al Cádiz CF el próximo sábado en el estadio de El Sadar quevuelve a tener molestias y que lo normal es que cause baja ante los rojillos. Sería su tercera lesión consecutiva, algo que no le está permitiendo jugar casi nada en este 2018. Le está sucediendo lo mismo que le pasó alos primeros meses de la competición, que no era capaz de encadenar dos partidos seguidos sin volver a lesionarse.