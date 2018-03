El once del Cádiz CF volverá a cambiar

Visto lo visto, Álvaro Cervera está casi obligado a modificar piezas en un once titular al que volverá Lucas Bijker como lateral zurdo y en el que no estará seguro la dupla Garrido – Fausto que no lució en absoluto en Pamplona.

El técnico justifica los cambios. “Vamos a cambiar este fin de semana el lateral izquierdo. Era una situación que creíamos que iba a ser buena, Mikel ya había jugado de lateral izquierda pero no vemos una diferencia como para seguir. Seguimos teniendo carencias en esa zona. Va a jugar un lateral”.

Una incógnita será la titularidad de un Alberto Perea, hombre clave en El Sadar. “Nosotros sabemos que Perea es un jugador fundamental para nuestro juego pero cuando sale de inicio hay diferencia respecto a cuando sale desde el banquillo. Cuando sale de suplente le da aire al equipo. Le cuesta cuando sale desde el principio. Tiene que seguir trabajando y sumando minutos hasta que veamos que saliendo de inicio da cosas. Las pruebas se hacen en El Rosal durante la semana, no en los partidos”.

Y sobre el centro del campo, el técnico deja claro quien no va a jugar. “No fue una pareja buena para nosotros Fausto y Garrido. No salió bien. Buscábamos un partido donde no pasara nada porque al final nos dan cierta ventaja por la velocidad que tenemos, pero cuando nos marcaron no nos sirvió de nada. No creo que vuelva a repetir esa pareja de mediocentros”.