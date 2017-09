Cervera: “Vivimos para hacer feliz a una ciudad”

Da gusto escucharlo. Cierto es que, como él mismo dice, todo le va rodado desde que ha llegado al Cádiz Cf y así es mucho más fácil conectar con el personal. Pero no por eso deja de ser un privilegio escucharlo con su escudito del Cádiz CF en la pechera. Hoy Álvaro Cervera ha atendido desde el Ramón de Carranza y en conversación telefónica al programa de la cadena Ser ‘Play Segunda’. Es lo que tiene ser líder de Segunda y tener que atender a medios nacionales.

Aunque el discurso oficial del club es el de la permanencia y por delante queda una buena recapitulación de tópicos del tipo ‘ya queda menos para los 50 puntos’, Cervera es conscientes de que su afición, en el foro interno, quiere más. Y eso, lejos de amargarle, le motiva. “Lo entiendo y me gusta porque el fútbol es emoción. Después de un ascenso y de una buena temporada en Segunda, la gente ve que no es cosa de un día y que hay un trabajo detrás, que hay una filosofía clara y un estilo de juego con el que la gente y los futbolistas se están indentificando. Es lógico que la afición se ilusione. Nosotros vivimos para hacer feliz a una ciudad”, comentaba empatizando con sus afición. Otra cosa es lo que él ya piense y lo que se viva dentro de su vestuario en el día a día. Algo que, por otro lado, no le agobia.

Y no le agobia porque “los futbolistas que componen el vestuario llevan tiempo con nosotros y saben cómo pensamos y cómo se tiene que pensar. Por supuesto que hay que disfrutar del momento (del liderato) pero sabemos que no es real porque en cualquier momento van a llegar las derrotas. Esto hace que no me haga falta recordarlo días tras días porque tengo un vestuario veterano de cabeza y joven en el campo”.

La palabra ambición es algo inherente a un profesional del deporte. Así lo piensa y lo dice Cervera. “Los que hemos sido futbolistas somos ambiciosos por naturaleza, pero la ambición desmesurada no es buena. Nosotros nos centramos en no escatimar ningún esfuerzo y eso nos hace ser ambiciosos cada día. Pero la ambición no te hace ganar o perder, eso te lo da el trabajo”, señaló para terminar de elogiar a los suyos. “Soy un privilegiado porque tengo un gran vestuario que sabe cómo interpretar cada momento”.

Y del vestuario pasó a hablar de la afición, de la que dice que “con ella todo es más fácil”. No obstante, y dada su dilatada experiencia en el mundo del fútbol, confiesa que todo en este deporte es relativo ya que de un día a otro puede uno convertirse de héroe a villano. A él mismo le ocurrió en su Tenerife. “Es verdad que aquí solo me ha tocado vivir la cara buena, pero imagino que una afición, al ser tan grande e importante, cuando llegan los momentos malos también se hará notar de igual forma”, supuso.

Pero lo uno no quita lo otro y Cervera no se cansa de repetir que para él la experiencia de ser entrenador del Cádiz CF ya es algo único e irrepetible porque “en ningún sitio se va a sentir uno tan querido por una ciudad como aquí”. Por eso mismo, cree que esta etapa de su vida debe saber “disfrutar y llevártela para el día de mañana en la memoria”.

No queda duda que para Cervera, como entrenador, el hecho de dirigir al Cádiz CF ha creado un antes y un después en su carrera. “Antes de venir aquí era como si me faltase algo; ahora que ya lo hemos conocido es como decir que ya lo has vivido todo”, confiesa para orgullo de un cadismo que disfruta con su entrenador.

Este domingo su equipo se ve las caras con el Oviedo, un club que desde el ‘play off’ que dejó sin ascenso al cadismo no despierta muchas simpatías en la Tacita. Cervera obvia este pique. “Sé que hay algo, algo he oído, rumores y murmullos sobre esa supuesta rivalidad, pero esto es un deporte ante todo. Yo lo veo así desde luego. No soy de los que se acuerda de lo que pasó”, sentencia.

Eso sí, aunque el año pasado el Oviedo le ganó los dos partidos ligueros al Cádiz CF (0-2 en Carranza y 2-1 en el Tartiere), Cervera se siente “ganador porque quedamos por encima de ellos y jugamos el ‘play off'”. ¿Entendido?

Sobre el once de Anquela lo definió como un equipo “parecido al nuestro y que da mucha importancia a la velocidad y a su portería”. Y es que para el entrenador del Cádiz CF, “la velocidad lo es todo en el fútbol”. Como también lo es “dar importancia a la defensa. Creemos en ello y nos va bien”. ¿Como no adorarlo?