Cervera: “Hemos sido mejores en juego y ocasiones pero vivimos de la efectividad”

Con la cara partida tras una brillante segunda parte, Álvaro Cervera intentaba explicar una derrota inmerecida pero marcada por la falta de puntería de un Cádiz que suma otro partido sin marcar.

El entrenador cadista tenía claro que el equipo amarillo no puntuó en El Sadar por una falta de acierto arriba. “El fútbol es hacer. Hay equipos como nosotros que nos basamos mucho en la efectividad, en tirar lo que puedas, si es mucho es mucho y si es poco es poco pero intentar que el contrario te tire menos. Eso muchas veces hay que comprarlo”.

Cervera recordaba que “en juego y tirar más que el contrario hemos sido mucho mejores que Osasuna, pero en el fútbol meterla es lo importante, Osasuna ha tenido una y la ha metido”.

Contrariado con el resultado, el míster cadista se marchaba sin puntos pero de manera distinta. “Me voy igual que en Soria pero con sensaciones diferentes. Otros días depende del contrario pero hoy ha dependido de nosotros y no hemos marcado. En la primera hemos salido a un equipo que juega fuera de casa ante un equipo que viene de Primera. No te tiran, tú no llegas, el partido se hace largo y un buen jugador te mete un gol de falta. Ahí tienes que cambiar”.

Y Cervera volvía a insistir en el discurso tras el partido en Pamplona. “Hemos tenido más libertad que otros días pero no hemos marcado. Osasuna ha hecho como nosotros muchas veces cuando vamos ganando. No hemos acertado en las ocasiones que hemos tenido”.