Cervera: “Así no podemos competir con los mejores”

Victoria, objetivo de la permanencia conseguido pero este Cádiz CF sigue sin carburar. Y no es una opinión de la grada o los medios, también lo es del propio entrenador del equipo amarillo que saca a relucir los defectos del juego de los suyos.

“Hemos ganado, el resultado pudo ser más abultado y más largo para los dos equipos, cosa que a mí no me gusta mucho. Hemos tenido eficacia y velocidad arriba, robando en el centro del campo pero aun así el equipo tiene que seguir mejorando. Ha venido un filial mal clasificado y no podemos depender tanto del equipo contrario”.

El técnico continuaba su explicación detallando los males de un juego que le sigue sin convencer. “Tenemos que acabar las jugadas, que no nos marquen todos los partidos. Estoy seguro que los jugadores salen al campo y pelean todo lo que pueden, pero me molestan, por ejemplo, los saques de banda, nosotros perdimos así en Pamplona. Intento corregir esas cosas, quiero que mi equipo le dé importancia a las cosas que yo se la doy. Si hoy no hubiera jugado Garrido habríamos tenido un problema gordo”.

Problemas del equipo que Cervera resumía esperando una mejora sustancial de un Cádiz que ahora tiene que ponerlo todo para luchar por el ascenso. “Nos hacía falta la victoria y nos da el primer objetivo de la temporada. En el ambiente había dudas sobre el rendimiento del equipo. Los rivales nos conocen y cada vez nos cuesta más, por eso creo que así no podemos competir con los mejores. Hay que competir de otra manera, tenemos que apretar, hacer daño arriba y una serie de cosas que ha perdido y que luchamos por recuperar”.