Cervera: «Tenemos mucha presión, la nuestra y la que nos ponen desde fuera»

Con días aún por delante para jugar ante el segundo clasificado, el Cádiz CF aguarda las horas para disputar un partido “que afrontamos con mucha ilusión porque nos hemos ganado disputar con los de arriba un puesto importante de la clasificación”.

Las palabras de Álvaro Cervera denotan que el choque ante el Huesca es importante, no decisivo, pero si puede ser una demostración de poderío de un Cádiz CF “al que nadie echa cuenta pero que lleva toda la temporada arriba”.

El entrenador sigue dando las claves para continuar en una situación de privilegio que el conjunto cadista no quiere perder. “Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien para seguir ahí. Otros equipos hacen partidos mediocres y están arriba. Para nosotros todos los partidos son importantes, no vamos a luchar de manera distinta ante el Huesca respecto a otros partidos”.

Y aunque más allá de Cortadura parezca que el Cádiz CF va de tapado por luchar ante rivales de enjundia, Cervera recuerda que sus jugadores también tienen presión. “Tenemos la sensación de que se nos ha puesto en un sitio y ya de ahí no podemos salir. Nosotros tenemos mucha presión, la que nos ponemos nosotros y la que nos ponen desde fuera”.

Sobre el rival del Lunes Santo, el técnico cadista quita hierro a la mala racha del cuadro aragonés. “El Huesca viene con todo aunque lleva una racha mala de resultados. Contra el Sporting perdió pero es un equipo dinámico con velocidad arriba. Es una racha que pasan todos los equipos, sin embargo ellos siguen arriba a pesar de que llevan tiempo sin ganar”.

Dos victorias seguidas invitan a pensar que Cervera repetirá once titular, aunque el técnico desvela situaciones que le han sucedido en algún que otro partido. “Con el once decidido en el mismo lugar del partido he decidido cambiar algún jugador porque he visto la alineación contraria o porque finalmente lo hemos debatido y hemos pensado otra cosa”.

«Me parece perfecta la renovación de Carpio»

Todo ello en una semana en la que el Cádiz CF ha anunciado la renovación de Javi Carpio. Un año más de contrato que “puede parecer extraño desde fuera porque no está jugando”, explica Cervera. No obstante, el técnico se muestra más que satisfecho con la continuidad del futbolista. “El Cádiz CF renueva el equipo, no un jugador. Estoy totalmente de acuerdo con esa decisión, no me queda ni un gramo de duda con esa renovación”.

Y cuestionado por el día del partido ante el Huesca, el míster no oculta su desagrado. “El fútbol es sábado por la noche o domingo por la tarde. Entiendo que ahora el dinero hace que la gente ponga el partido cuando le dé la gana. Ahora te la eligen, no me gusta ni estoy de acuerdo. Se notará que habrá menos gente porque todo es diferente”.