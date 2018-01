Cervera: «Nos ha faltado de todo, no hemos estado en el campo»

Álvaro Cervera mostraba su cara más preocupante a la par que enfadada por el mal partido de los suyos en un choque que dejó muy malas sensaciones en el bando gaditano. Acostumbrado a dejarlo todo sobre el terreno de juego, las palabras del técnico cadista denotaban que más allá del juego hubo muchas cosas que no le gustaron.

“Nos ha faltado de todo, no hemos estado en el campo. Cuando al Cádiz le meten un gol como el que nos han metido y cuando los jugadores no podían mantenerse en pie, el Cádiz no es un equipo de fútbol. Cuando quieres cambiar las tornas y crees que puedes ganar con otras cosas no somos nosotros. El resumen del partido es el gol de hoy, no damos pie a esas cosas por eso estamos arriba pero cuando lo hacemos nos pasa lo de hoy”, aseveraba el entrenador.

Cervera no oculta que este partido unido a los anteriores le hacen preocuparse. “En los últimos partidos hemos ganado por las coas del fútbol pero no por ser mejores. Esta no es la dinámica, la tengo que imponer yo, y entiendo que si alguien se está equivocando seré yo. Lo primero que se pone en el campo es entrega y pelea e igualar al rival, si el contrario te gana pues nada. El Alcorcón no ha tirado demasiado a gol, no le das importancia a algunas cosas y así no podemos jugar. El Alcorcón ha sido lo que esperábamos, un equipo correoso en casa y que si le dejas al contragolpe son peligrosos”.

La mala mañana del Cádiz se plasmó incluso en la cantidad de resbalones de jugadores cadistas, algo que también enfadó a Cervera. “Muchos jugadores se han resbalado y no se que ha pasado. El fútbol es una profesión, no te puedes resbalar cuatro o cinco veces en el campo, imagino que tiene que ver en el campo pero algo tendremos que nosotros”.

Y cuestionado por la sustitución de Alvarito, Cervera reconocía que “no tendría que haber jugado. Álvaro lleva toda la semana con fiebre y en cada carrera estaba tosiendo y se ahogaba”.