El Cádiz CF B, a mostrar sus galones en un intenso duelo de filiales

El Cádiz CF B, intratable líder del Grupo X de Tercera, disputa este mediodía en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios una de las citas más complicadas de aquí a final de curso.

Este duelo de filiales ante el Sevilla C (tercer clasificado al inicio de la jornada y que ya fue capaz de sacar un punto en El Rosal) llega en un buen momento para un Cádiz CF B que puede dar un golpe muy contundente a la competición. Tal es así que los gaditanos comenzaron la jornada con seis puntos de distancia sobre el Algeciras (segundo), diez sobre el propio Sevilla C (tercero) y trece sobre el Atlético Sanluqueño (quinto). Mucho tienen que cambiar las cosas para que el equipo de Mere no forme parte del próximo ‘play off’ de ascenso a Segunda B. Ahora bien, no es menos cierto que los gaditanos no llegan en su mejor momento como visitantes.

Sin convocados del filial en la visita del Cádiz CF a Tarragona, la única baja obligada del filial amarillo es la del central Momo, ausente una semana más debido a sus molestias en el pubis. Por lo demás, Mere recupera a Duarte y Juampe tras cumplir sus sanciones, al tiempo que el extremo Javi Navarro ya forma parte de la plantilla. Este último, procedente del Europa, fue el último fichaje de invierno.

Sobre este duelo entre filiales, Mere señala: «Somos dos filiales con estilos muy parecidos y parejos. Ellos son capaces de imprimir un ritmo alto y tienen jugadores con talento arriba. Por eso tendremos que tratar de imponer nuestro sello, ya que sólo hemos conseguido un punto en los dos últimos partidos como visitantes». Y apostilla: «Sería muy importante ganar para recuperar sensaciones fuera de casa».

Numerosas bajas en el rival

En cuanto al Sevilla C, cabe señalar que llega con numerosas bajas a la cita. Por una parte, Fran Pérez, Jaime, Galán y Salvi tienen lesiones de larga duración. Por otro lado, Genaro está sancionado. Además, el excadista Pejiño va convocado con el Sevilla Atlético, al tiempo que Brian se ha marchado cedido al Guadalcacín.