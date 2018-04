El cadismo no faltará a su cita en Reus

El Cádiz CF visita el próximo sábado a las 16.00 horas al Reus en un largo desplazamiento, pero ello no será impedimento para que los hombres de Álvaro Cervera se vean arropados en la localidad tarraconense. Y es que allí también estará el cadismo en una cita tan importante para el futuro inmediato de la escuadra gaditana.

Bien es cierto que más de mil kilómetros separan la capital gaditana de Reus, pero la afición del Cádiz CF también acudirá allí. Tal y como ya hizo la temporada pasada. Más allá de la presencia de algunos seguidores que se desplacen desde tierras gaditanas, el grueso del cadismo llegará desde las zonas más cercanas al municipio catalán.

Sin ir más lejos, desde la peña cadista Per Sempre Cádiz, con sede en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), se promueve desde hace días un desplazamiento en autobús. La expedición saldría a las diez de la mañana del mismo sábado desde la Estación de Fabra i Puig, en la Avenida Meridiana de la Ciudad Condal, y media hora después desde la rotonda ubicada en la Avenida Cordelles. El retorno se llevaría a cabo al término del encuentro en Reus.

En ese autobús tendrán precios especiales los niños socios de la peña (5 euros) y los adultos que también sean socios (10 euros). Asimismo, 7 euros pagarán los niños que no son socios y 12 euros los adultos que no pertenecen a la peña cadista Per Sempre Cádiz. Unos precios inamovibles en el caso de los niños, pero que pueden cambiar para los adultos en el caso de la demanda.

A fin de cuentas, se tratará un nuevo desplazamiento de una activa peña cadista que ya ha estado en otros desplazamientos del Cádiz CF en las últimas temporadas, tal y como son los casos de Huesca o Tarragona. Ahora, en tierras catalanas, tampoco dejarán pasar la ocasión.

Desde otros puntos de la geografía nacional

Desde Valencia acudirán los miembros de otra peña amarilla: Cadistas de Traca. “Nuestra peña estará presente en Tarragona para apoyar a nuestro Cádiz CF frente al Reus. ¡¡¡Seguimos en la lucha!!!! # lailusionnitocarla # cadistasdetracaontour” señalan a través de su cuenta oficial de ‘Twitter’.

Más cerca de Reus, pero también desde la Comunidad Valenciana, partirán los cadistas de Paella Amarilla. Estos seguidores del Cádiz CF afincados en Villarreal (Castellón) y sus alrededores también apoyarán a los hombres de Álvaro Cervera en el feudo rojinegro. Lo harán con un desplazamiento que se iniciará a las ocho de la mañana. La vuelta se pondrá en marcha al término del Reus-Cádiz CF.

La cercanía de Aragón hará que miembros de la peña cadista Esto está amañao también puedan acudir a Cataluña. A fin de cuentas, los cadistas de Zaragoza nunca suelen fallar a la hora de alentar y arropar a los cadistas.

Otra peña que ha asegurado su presencia en el encuentro del próximo sábado será Chulapos Cadistas, una asociación de seguidores del Cádiz CF que viajará desde Madrid, donde ya animaron a los amarillos en el último viaje. “Ahí estaremos… en Reus, Valladolid, Albacete, Granada… dejándonos la garganta para que juegue como en casa”, han asegurado sus componentes desde la página oficial de ‘Twitter’ de esta peña cadista.

Y así más y más cadistas, sobre todo esos cadistas que desde llevan al Cádiz CF en su corazón aunque estén lejos de la Tacita de Plata. Ellos y los que viajen desde que la capital gaditana intentarán llevar en volandas a los hombres de Álvaro Cervera hacia una nueva victoria.

Un desplazamiento más, el cadismo estará presente. En las últimas semanas ocurrió en León y en Vallecas. Ahora toca Reus y allí tampoco faltará el amarillo en las gradas.