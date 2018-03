Aitor y Perea se juegan el puesto de Álvaro García

Álvaro García se ha perdido cuatro partidos de liga esta temporada con el Cádiz CF y el balance sin él en el campo no es demasiado positivo para los amarillos. El primer choque que no pudo jugar fue en la tercera jornada, frente al Lugo, en la única victoria amarilla sin él en el campo. Luego, por culpa de una lesión, no pudo disputar las jornadas cinco, seis y siete. En esos partidos, el Cádiz perdió en Oviedo y en Lorca y empató a cero en casa con el Numancia. Una vuelta después, otra vez frente al equipo soriano, Álvaro vuelve a no poder jugar, esta vez por sanción.

Y, aunque el fúbol es un deporte colectivo, hay algunas bajas que se notan más que otras. Álvaro García es el jugador más decisivo del Cádiz CF esta temporada. De hecho, es el máximo goleador del equipo con seis goles anotados. La duda llega ahora para Cervera. ¿A quién colocar en su puesto? Sabe que nadie va a poder ofrecer su rendimiento. Dos son los principales candidatos: Aitor García y Perea.

El extremo zurdo onubense no ha sido convocado en los dos últimos encuentros ligueros, pero en los dos choques anteriores, ante Alcorcón y Lugo, no lo hizo mal. Fue titular en el inicio de temporada, pero no logró ganarse el puesto. Su gran partido del año lo firmó en el Villamarín, con una gran actuación en la goleada que permitió al Cádiz eliminar al Real Betis de la Copa. Si juega, está ante su última oportunidad de ser importante este año en esta recta final de la temporada.

La otra opción es la de Alberto Perea. El manchego no está teniendo suerte con las lesiones esta temporada, pero ya parece recuperado. La pasada jornada, ante el Real Oviedo, fue el jugador decisivo del choque gracias al golazo que marcó para firmar el tanto del empate. No tiene físico para hacer el juego normal que Cervera le exige a sus extremos, pero tiene calidad de sobra para desbordar y crear peligro. Podría entrar en el once si Cervera coloca a un doble pivote defensivo formado por Garrido y Fausto, que podría salir en la ayuda de Lucas en determinados momentos del choque.

Elija a quien elija Cervera, el modelo de juego va a cambiar. El Cádiz sin Álvaro García es diferente, lo que no significa que no pueda ser competitivo. Tanto Aitor como Perea tienen calidad de sobra para hacerlo bien y para aportarles muchas cosas positivas a un equipo que tiene la moral con las nubes tras la victoria ante el Real Oviedo.