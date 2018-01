Cervera: «Nadie nos va a sacar del objetivo de la permanencia»

Álvaro Cervera ponía el brocho de oro a una primera vuelta que el técnico sigue considerando “irregular” por las dinámicas que ha atravesado pero que sin duda valora positívamente: “Con todo lo que nos ha pasado sumar 39 puntos es increíble, estoy encantando”.

Respecto a la victoria frente al Granada, Cervera apuntaba que “cuando venimos aquí intentamos ganar el partido y lo hemos logrado. No ha sido nuestro mejor encuentro, el rival no ha sido superior a nosotros, nunca en el juego. Ha tenido ocasiones muy claras pero en juego no ha hecho más que nosotros pero la socasiones han sido de ellos. Hemos igualado a un equipo que viene de Primera. Hemos hecho nuestro juego y hay que estar contentos. No hemos hecho nada mal pero cuesta mucho porque estos partidos se juegan como se puede”.

Su homólogo en el banquillo del Granada, José Luis Oltra, habla de la permanencia del Cádiz CF como “una milonga que yo no me creo“. Cervera respondía apuntando que “nos quedan 11 puntos para llegar a la milonga”. Asimismo, el técnico cadista explicaba que “la gente puede pensar lo que quiera, vamos a llegar hasta donde podamos pero el objetivo es hacer 50 puntos y nadie nos va a sacar de ahí. Si tuviéramos tiempo para analizarlo convencería a todos de ello”.

Sobre el gol a balón parado, Cervera sorprendía afirmando que “el Cádiz está mal a balón parado, hemos podido hacer más daño con diferentes jugadas”.

Asimismo, el entrenador amarillo recordaba que sigue contando con Rubén Cruz, aunque no descarta su salida. “Cuento con todos, yo hablo con el club y al igual que yo sabe lo que necesita el equipo y por donde podemos mejorar el equipo. Yo cuento con Rubén Cruz pero si al final tiene que salir porque es la mejor opción para el club pues tendrá que ser así”.