Venezuela acepta y Mikel Villanueva estará disponible ante el Sevilla Atlético

Mikel Villanueva podrá estar disponible ante el Sevilla Atlético este miércoles a las 22.00 horas en tierras hispalenses. A priori, el central sudamericano estaba descartado al ser citado por Rafael Dudamel para formar parte de la selección de Venezuela. Sin embargo, las gestiones realizadas por el Cádiz CF han permitido que el central haya sido liberado por el combinado de su país y, de esta manera, se incorporará a los entrenamientos del equipo gaditano antes de lo previsto, ya que los compromisos internacionales finalizan el próximo viernes.

El motivo no es otro que la sanción por acumulación de amarillas que ha sufrido Mikel Villanueva, que vio una cartulina en el último encuentro ante Uruguay. La ‘Vinotinto’ jugó ante el equipo uruguayo en San Cristóbal (Venezuela) y Mikel Villanueva estuvo presente, aunque su selección ya no tenía opciones de disputar el próximo Mundial de Rusia 2018. La segunda cita prevista era este martes ante Paraguay en Asunción y ahí no estará. Sus rivales sí se juegan el pase a la cita internacional más importante a nivel de selecciones.

A día de hoy, Mikel Villanueva, que fue uno de los últimos jugadores de llegar al Cádiz CF en este mercado estival, aún no ha entrado demasiado en los planes de Álvaro Cervera. Sin ir más lejos, el central no ha debutado en LaLiga 123, aunque sí estuvo presente en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey ante Osasuna. Entonces jugó 90 minutos y dejó un buen sabor de boca. Antes ya había defendido la camiseta cadista en el Trofeo Ramón de Carranza, aunque sin excesiva fortuna.

Ahora bien, las bajas por lesión de Marcos Mauro y Sankaré, así como el proceso de adaptación del balcánico Kecojevic, hacen que Servando sea actualmente el único zaguero fijo en el centro de la retaguardia del Cádiz CF. Así, la llegada de Mikel Villanueva da más opciones a Cervera.

Por su parte, la entidad cadista quiere agradecer a la Federación Venezolana de Fútbol que haya aceptado la solicitud realizada para que el futbolista pueda estar disponible para el encuentro de este miércoles ante el Sevilla Atlético.