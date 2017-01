El musical sobre Queen hace parada de su gira europea en CÃ¡diz

A la agenda musical de este año, que se llena de grandes figuras, todas nacionales, en verano, hay que incluir una cita próximamente en la capital gaditana. ‘Symphonic Rhapsody of Queen’ vuelve a los escenarios con un nuevo espectáculo, totalmente renovado y cargado de energía, después de cinco giras consecutivas con las que esta producción musical llegó a más de 300.000 personas en toda España. Podrá verse en la sala Momart de Cádiz el próximo 10 de febrero. Se trata del espectáculo más importante que se ha llevado a cabo en torno a Queen. Calidad, fuerza, grandes artistas y la mejor música forman la combinación perfecta en esta súper producción que funde de manera magistral la música clásica y el rock en estado puro, de la mano de cinco cantantes, una rock band internacional y la One World Symphonic Orchestra. Cerca de 60 personas en gira, escenario a diferentes alturas, proyecciones, audiovisuales y una puesta en escena cuidada hasta el último detalle, componen el mayor tour que tendremos la oportunidad de vivir y disfrutar durante el 2017.

‘We will rock you’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Barcelona’, ‘Friends will be friends’ o ‘We are the champions’. Estos son sólo algunos de los grandes temas que Queen hizo sonar en los mejores escenarios del mundo. Moon World vuelve a recuperar estas canciones convertidas en himnos mundiales del rock para ofrecer un nuevo espectáculo en el que rememora a la insustituible banda británica.

Para los amantes de la mítica banda inglesa y del rock con mayúsculas, pero también para quienes disfrutan con la magia de un espectáculo en vivo lleno de energía y con los sonidos clásicos que inundan todos los temas dotándoles de una gran calidad y sensibilidad.

Para ello, el plantel de artistas internacionales que ponen su voz a los grandes éxitos de Queen constituyen una garantía de calidad para esta producción.

La cantante, compositora y actriz estadounidense Patti Russo, que ha cantado con Queen ante más de 70.000 personas en Florida y Amsterdam, y vocalista femenina de Meat Loaf; el cantante Tommy Heart, frontman de Fair Warning y Soul Doctor, y que ha girado por todo el mundo con Satuts Quo o Alice Cooper; Thomas Vikström, vocalista de la banda sinfónica de metal Therion y parte del elenco de musicales y óperas como ‘Adventures of Hoffman’ o ‘Rock of Ages’, Pablo Perea, voz de la mítica banda La Trampa, y la soprano internacional Graciela Armendariz, dirigida por los directores más prestigiosos en los mejores teatros de Europa. Todos ellos son una parte fundamental del éxito de este montaje. ‘Symphonic Rhapsody of Queen’ inicia así la que será su sexta gira, primera de esta nueva etapa.