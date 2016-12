Carta de deseos del mundo de la cultura

LORENZO SILVA (Escritor)

Me gustaría regalar: El «Kafka» de Reiner Stach (Acantilado), una obra maestra. Me gustaría que me regalarán: «Destrozares», el último disco de Robe Iniesta.

ERNESTO CABALLERO (Director del CDN)

Me gustaría regalar: Gratas experiencias teatrales. Me gustaría que me regalarán: Un maravilloso viaje a Finlandia con Sibelius.

HELGA DE ALVEAR (Galerista y coleccionista)

Me gustaría regalar: Mi colección, que es para la Fundación, para Cáceres y para España.Me gustaría que me regalarán: Un cuadro de Carmen Herrera. Aunque en realidad ya lo he recibido.

INÉS FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ (Miembro de la RAE)

Me gustaría regalar: Salud. Me gustaría que me regalarán: Tiempo.

LINA TUR BONET (Violinista)

Me gustaría regalar: «Janis», el documental sobre la vida de Janis Joplin. Me gustaría que me regalarán: Un planisferio celeste para aprender a reconocer muchas más constelaciones.

Jordi Colomer

JORDI COLOMER (Artista del Pabellón Español en la Bienal de Venecia)

Me gustaría regalar: Una entrada para el concierto de DelaSoul en el Festival Sónar del próximo mes de junio. Me gustaría que me regalarán: Una entrada para la exposición «Intrigue: Max Ensor by Luc Tuymans», en la Royal Academy de Londres.

LUIS SOLANO (Editor de Libros del Asteroide)

Me gustaría regalar: Una suscripción por un año a «The New Yorker». Me gustaría que me regalarán: Un abono para el Primaver Sound, para ver a Arcade Fire y a The XX.

PILAR ADÓN (Escritora)

Me gustaría regalar: Las obras completas de Juan Eduardo Zúñiga. Me gustaría que me regalarán: Un paseo de todo un día por Roma acompañada de Mary Beard.

CARMEN CALVO (Artista)

Me gustaría regalar: Un cuadro mío. Pero solo a quien sepa apreciarlo. Me gustaría que me regalarán: Un viaje a Roma. Con amigos. Y visitar lo que nos gusta a los «voyeurs».

FERRAN BARENBLIT (Director del MACBA)

Me gustaría regalar: El abono para la Filmoteca de Catalunya, algo que se disfruta todo el año y que permite acudir a los pases audiovisuales vinculados a la exposición «Gelatina dura», del MACBA. Me gustaría que me regalarán: El mítico catálogo de Documenta 5, de 1972. Aún circulan copias en algunas librerías de viejo.

IGNACIO AMESTOY (Dramaturgo)

Me gustaría regalar: Tiempo a los míos, incluyendo a mis amigos. Me gustaría que me regalarán: Un montaje en el Teatro Español de «Luces de bohemia», con José Luis Gómez.

Irene Escolar

IRENE ESCOLAR (Actriz)

Me gustaría regalar: Un bono para el Pavón Teatro Kamikaze. Me gustaría que me regalarán: Un viaje a un lugar muy lejano y desconocido.

ELENA CUÉ (Colaboradora de ABC)

Me gustaría regalar: Alegría. Me gustaría que me regalarán: Un amanecer africano.

SANTIAGO YDÁÑEZ (Pintor)

Me gustaría regalar: Una cajita de música tuneada por mis manitas. Me gustaría que me regalarán: Un par de entradas para la Cueva de Altamira. Pero la de piedra, ¿eh?

NEKANE ARAMBURU (Directora del museo Es Baluard)

Me gustaría regalar: «Diario de Ithaca», de Miguel Ángel Hernández. Hay que apoyar a las pequeñas editoriales independientes españolas. Me gustaría que me regalarán: Un IVA Cultural y una ley de mecenazgo como Dios manda.

CARLOS URROZ (Director de ARCOmadrid)

Me gustaría regalar: Dos entradas para ARCOlisboa, que celebrará su segunda edición en mayo. Me gustaría que me regalarán: Entradas para la Agnes Martin del Museo Guggenheim de Nueva York.

MIGUEL DEL ARCO (Director de escena)

Me gustaría regalar: Cosas que producen sonrisas y abrazos instantáneos. Me gustaría que me regalarán: Tiempo para buscar regalos que producen sonrisas.

Mauricio Wiesenthal

MAURICIO WIESENTHAL (Escritor)

Me gustaría regalar: Poder vivir siempre en un tiempo tan difícil como este. Me gustaría que me regalarán: Un edredón ya cosido, y no las plumas del pato.

SARA MESA (Escritora)

Me gustaría regalar: «El libro de las invocaciones», de Pablo Gallo (Reino de Cordelia). Y una tableta de chocolate al 70 por ciento con naranja. Me gustaría que me regalarán: Una de las muñecas articuladas de cerámica que hace Sonia Pulido. Y una tableta de chocolate con naranja.

DIEGO MORENO (Editor de Nórdica)

Me gustaría regalar: Entradas de teatro, más concretamente, entradas para ver en el Teatro Pavón de Madrid «La noche de las tríbadas». Me gustaría que me regalarán: Un viaje a París para ver la exposición «La Peinture Américane des années 1930», en el Musée de l'Orangerie, en París.

NACHO RUIZ Y CAROLINA PARRA (Galeristas de T-20)

Me gustaría regalar: Una cena con Isidoro Valcárcel Medina. Me gustaría que me regalarán: Un viaje a Venecia para poder visitar la bienal de arte del próximo año.

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO (Escritor)

Me gustaría regalar: Libros de supuesta utilidad práctica e intelectual. Me gustaría que me regalarán: Cosas que respecto a mí sean inútiles, el regalo como acto dadaísta. Por ejemplo, estoy esperando a que alguien me regale alguna vez ropa interior femenina.

MANUEL SEGADE (Director del CA2M)

Me gustaría regalar: «Embassytown», de China Miéville, el libro de ciencia-ficción que más me impactado en los últimos meses. Me gustaría que me regalarán: Una entrada para «Mimosas», la nueva película de Oliver Laxe, cuyo estreno reciente en La Casa Encendida me perdí.

Nekane Aramburu

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ REYES (Director del CAAC)

Me gustaría regalar: Un breve y rápido tour europeo en 2017 para visitar al Tino Sehgal del Palais de Tokyo, a Wolfgang Tillmans en Londres y a Cecil B. Evans en Liverpool. Me gustaría que me regalarán: Los catálogos de las exposiciones «Metapintura» y «Ribera, maestro del dibujo» que tanto disfruté en el Museo del Prado.

FERNANDO ARAMBURU (Escritor)

Me gustaría regalar: Un viaje en barco por los fiordos noruegos a mi familia. Me gustaría dar un abrazo a mi mujer y a mis hijas a la vista de aquellas aguas quietas y oscuras. Me gustaría que me regalarán: Un vale de compra. Música, libros y, si alcanza, un calendario.